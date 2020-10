La sua love story con Belen Rodriguez è iniziata da poco, eppure Antonino Spinalbese sembra essersi già stancato dei paparazzi che "perseguitano" da anni la showgirl argentina e i suoi compagni di vita. Del resto, il nuovo fidanzato di Belen è totalmente estraneo al mondo dello spettacolo (è un hair stylist) e non c'è da sorprendersi se ha manifestato la sua insofferenza con una reazione rabbiosa nei confronti di alcuni fotografi, contro cui ha lanciato una bottiglietta mentre era in macchina con la Rodriguez, come si vede nelle foto diffuse dal settimanale Nuovo.

L'amore tra Belen e Antonino è anche social

Spinalbese dovrà probabilmente abituarsi alla presenza costante dei paparazzi nella sua vita, dal momento che la relazione con Belen Rodriguez sta continuando e si sta dimostrando ben più di un flirt estivo. I due si frequentano ormai da alcuni mesi e ultimamente hanno ufficializzato il loro legame mostrandosi insieme sui social. Belen è protagonista di un video apparso sulla bacheca Instagram di lui e la coppia è apparsa in alcune stories, con le foto di una cena romantica.

Chi è Antonino Spinalbese

Parrucchiere di uno dei saloni milanesi di Aldo Coppola, Spinalbese avrebbe conosciuto Belen e a casa di lei, dove si sarebbe recato per una messa in piega a domicilio. I due hanno cominciato a frequentarsi in estate, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino e il breve flirt tra l'argentina e Gianmaria Antinolfi. Il giovane ha 25 anni, un fisico scolpito e una passione per fotografia, arte e viaggi. In passato, è stato legato sino al 2019 a una ragazza di nome Chiara Maria Mannarino. In una recente intervista, Belen ha confermato per la prima volta la loro relazione, dichiarando al contempo di non aver alcun rimpianto per il tentativo, andato male, di rimettersi con De Martino: "È lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare".