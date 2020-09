La storia d’amore tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese diventa ufficiale. Un video che ha per protagonista la showgirl argentina è apparso a sorpresa sul profilo Instagram dell’hair stylist. Belén è la protagonista del breve video, guarda in camera imbarazzata, sembra serena. “Muñeca”, scrive Antonino nella didascalia del filmato, che tradotto significa “Bambola”. E il primo commento è proprio quello della Rodriguez che risponde lusingata: “Mi piace come mi vedi”. Una dichiarazioni di ufficialità in piena regola, che mette fine al periodo da single vissuto dalla Rodriguez.

muñeca A post shared by Antonino Spinalbese (@antonspin_) on Sep 29, 2020 at 6:07am PDT

Il video dopo il tatuaggio, Belén si è innamorata

Archiviato il breve flirt con Gianmaria Antinolfi, Belén sembrerebbe avere trovato in Antonino il suo “dopo Stefano De Martino”. Il video sui social non è l’unica testimonianza della nuova storia d’amore che sta vivendo la showgirl. Solo poche settimane fa i due avevano fatto lo steso tatuaggio, la parola “chupito”, termine utilizzato per indicare uno “shottino”. Il tatuaggio di coppia (molo più grande in quel caso) era arrivato anche all’epoca in cui era sbocciata la relazione con Stefano. Quel disegno, però, Belén ha voluto rimuoverlo dopo che il loro matrimonio è finito.

Belén Rodriguez: “Sono felice”

Che Belén sia tornata felice è chiaro. Se non bastassero le foto e la ritrovata serenità a dimostrarlo, le parole che l’argentina ha affidato ai social hanno chiarito ogni dubbio. “I miei occhi ridono, vedete solo quello che volete vedere”, aveva replicato piccata a un utente che le aveva chiesto se sentisse la mancanza dell’ex marito, dando per scontato che l’infelicità della showgirl fosse riflessa nei suoi occhi. Così non è ed è (anche) merito di Antonino, arrivato a sorpresa nella vita della Rodriguez. Per restarci, sembrerebbe.