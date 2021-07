Ascensori dell’ospedale disabilitati al terzo piano “causa Belen fino a nuovo ordine”: è polemica La nascita di Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, avrebbe creato un disservizio in una struttura pubblica come l’Ospedale Giustinianeo di Padova: un ordine di servizio avverte “causa Belen e fino a nuovo ordine” dell’impossibilità di raggiungere con due ascensori il terzo piano del reparto di Ostetricia. Fanpage.it ha contattato l’ufficio stampa dell’ospedale: chi ha firmato l’ordine di servizio?

La nascita di Luna Marì Spinalbese, la figlia di Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, ha creato gioie ma anche un disservizio. L'indiscrezione, rilanciata da Nurse Times, pagina social e quotidiano che si occupa di informazione sanitaria, di cronache e fatti relativi alle pratiche del mondo ospedaliero e nella fattispecie infermieristico, è finita su tutti i principali quotidiani nazionali. Una foto, che arriva dall'ospedale veneto dove Belen Rodriguez ha partorito, mostra l'impossibilità di accedere al terzo piano della struttura – l'Ospedale Giustinianeo di Padova – tramite gli ascensori 4 e 7. Il motivo? "Causa Belen e fino a nuovo ordine", recita il foglio affisso.

Chi ha firmato l'ordine di servizio

Mentre i giornali usano i condizionali, il portale Nurse Times non tradisce incertezze: si tratterebbe proprio di un ordine di servizio. Scrive il portale che "i pulsanti degli ascensori che generalmente conducono al terzo piano sono stati disabilitati, proprio perché l'intera area è stata riservata alla celebrità". Ma chi ha firmato il presunto ordine di servizio? Il cartello è "su ordine di P.I.": al momento in cui scriviamo il sito ufficiale dell'ospedale riporta offline proprio la scheda dove vi è inserita la responsabilità della Direzione Medica Materno-Infantile. Sappiamo che il reparto di Ostetricia e Ginecologia è diretto dalla Dott.ssa Maria Teresa Gervasi, come direttore di dipartimento figura la Prof.ssa Liviana Da Dalt. Di tutta l'equipe fanno parte persone che non sono riconducibili in alcun modo alla forma puntata P.I., a meno che con questo acronimo non si intenda "Personale Infermieristico", i cui coordinatori sono le signore Valentina Fiorin e Paola Pavin.

La redazione di Fanpage.it ha contattato l'ufficio stampa dell’ospedale Giustinianeo di Padova ed è in attesa di una risposta ufficiale su quanto accaduto.