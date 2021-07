È nata Luna Marì, l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese: “È un uomo protettivo, sarà un bravo papà” Raggiunta da Fanpage.it, Chiara Maria Mannarino commenta a caldo la notizia della prima figlia del suo ex compagno: “Antonino è una persona molto dolce e protettiva. Sono sicura che sarà un bravo papà”. La loro storia è finita nel 2019, ma i due non hanno mantenuto vivo un rapporto. A quanto pare Antonino non si sarebbe più fatto sentire dopo l’incontro con Belén, un comportamento che avrebbe parecchio deluso Chiara che è stata, nonostante tutto, una persona importante nella sua vita. Oggi però la vicenda è acqua passata e superati i malumori, la ragazza vuole soltanto augurare il meglio alla nuova famiglia di Antonino.

A cura di Giulia Turco

Chi è Chiara Maria Mannarino ex fidanzata di Antonino Spinalbese

Chiara Maria Mannarino è la ragazza che ha avuto una storia d'amore con Antonino Spinalbese prima che lui si legasse alla showgirl argentina. Nata il 23 agosto 1993, Chiara ha quasi 28 anni, è lontana dal mondo dello spettacolo e vive a Brescia, dove lavora come Account Manager & Communication Specialist. Parla fluentemente più lingue tra le quali il cinese, si è diplomata al liceo classico e dopo la laurea ha frequentato un master in Lingue straniere all'Università Cattolica di Milano. La sua relazione con Spinalbese è nata nel 2016, ai tempi dell'Università ed è durata circa 4 anni. Chiara ha ammesso di essere stata attratta sin da subito da Antonino, per il quale ha sempre speso belle parole. La relazione sarebbe finita per volere della ragazza, perché si sarebbero affievoliti i suoi sentimenti: "Ho sempre apprezzato la sua forza d’animo, il senso di protezione che riesce a infondere alle persone. Devo ammettere che ero felice con lui, per quattro anni è andato tutto bene, finché poi qualcosa si è rotto", ha confidato al settimanale Di Più.

I rapporti tra l'ex fidanzata di Antonino e Belén

Era il 2020 quando sui social Chiara pubblicava un messaggio che non sarebbe passato inosservato: "Non mi sento inferiore a nessuno". Un modo per smarcarsi dall'etichetta di ex fidanzata di una delle showgirl più famose della tv, "nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belén". Ad un anno di distanza, Chiara ha raccontato cosa le avrebbe detto al telefono Belén confidandosi al settimanale Di Più: "Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella telefonata fuori luogo. Ho detto a Belen: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?” A quel punto non ci siamo più sentiti". Non ha nascosto di essere rimasta delusa per il comportamento di Antonino che, dopo aver conosciuto Belén, non si sarebbe più fatto sentire, nemmeno in un momento delicato della sua vita: "È anche vero che l'ho lasciato io e che l'ho fatto soffrire. Detto questo ora gli auguro tanta pace e amore".