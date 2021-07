Ashley Graham è di nuovo incinta, la prima foto della gravidanza Ashley Graham diventerà nuovamente mamma. La modella curvy più famosa del mondo, dopo aver dato alla luce il suo primogenito a febbraio 2020, ha annunciato di essere in dolce attesa con uno scatto in cui mostra per la prima volta il pancione e pubblicato su Instagram in cui menziona anche il suo compagno, il produttore Justin Ervin.

A cura di Ilaria Costabile

Ashley Graham, la modella curvy più nota del mondo, sta per diventare di nuovo mamma. L'annuncio è arrivato su Instagram dove è stata pubblicata una foto che la ritrae con il pancione ben in evidenza, scatto a cui associa anche una piccola riflessione su tutte le emozioni vissute nell'anno appena trascorso, pronta ad affrontare questa nuova grande sfida che la renderà mamma per la seconda volta.

L'annuncio su Instagram

Non aveva fatto trapelare nulla nei mesi passati, nonostante Ashley Graham non avesse mai nascosto l'idea di essere pronta ad avere un altro figlio, dopo la nascita del suo primogenito arrivato nel 2020. La modella, quindi, ha scritto accanto allo scatto che la ritrae per la prima volta con le rotondità della gravidanza: "L'anno passato è stato pieno di piccole sorprese, grandi dolori, inizi familiari e nuove storie. sto solo iniziando a elaborare e celebrare ciò che questo prossimo capitolo significa per noi", menzionando il compagno Justin Ervin, produttore e film maker. Stando alla prima immagine diffusa sui social non è da escludere che la modella entro la fine dell'anno possa dare alla luce il suo secondo figlio.

La prima gravidanza

Per la precedente gravidanza, infatti, la modella aveva deciso di comunicare il lieto annuncio ai suoi fan con un video pubblicato sui social, in cui insieme al compagno rivelava di essere in dolce attesa. Il secondo figlio, quindi, arriva ben presto, considerando che il primo parto è avvenuto a febbraio del 2020. Un anno vissuto da mamma del piccolo Isaac, che l'ha resa ancora più orgogliosa delle sue forme, mostrando passo dopo passo le trasformazioni del suo corpo che ha accolto per la prima volta una vita dentro di sé. Ashley Graham è da sempre paladina della body positivity e il suo è sempre stato un contributo fondamentale per la percezione che le donne hanno della loro fisicità, invogliandole ad accettarsi in tutte le loro forme.