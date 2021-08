Barbara Chiappini: “Sono tornata con mio marito dopo un messaggio di mia mamma dall’Aldilà” La conduttrice, da tempo lontana dalla tv maistream, ha svelato di sentire ancora forte la presenza della madre, morta quando lei era una ragazzina. Non solo l’avrebbe in qualche modo “salvata” in un incidente stradale, ma sarebbe apparsa in sogno a sua cugina proprio nei giorni in cui si stava separando dal marito Carlo. Ecco perché ha deciso di tornare subito con lui.

A cura di Valeria Morini

Barbara Chiappini torna a parlare e racconta in un’intervista su Di Più uno strano episodio che l'ha vista protagonista. Dopo quasi vent'anni insieme, di cui dieci di matrimonio, la showgirl nota per programmi come Buona Domenica e Domenica In aveva deciso di separarsi dal marito, il manager Carlo Marini Agostini. A farle cambiare idea è stato una sorta di "messaggio", come lei stessa lo definisce, ricevuto dalla madre defunta. Così, lo scorso giugno, pochi giorni dopo che l'uomo se n'era andato di casa, ha deciso di parlare con lui. I due sono tornati insieme e a settembre festeggeranno i dieci anni di matrimonio.

La mia mamma mi ha mandato un messaggio dall'Aldilà tramite mia cugina. In un sogno le ha detto: "Devi dire a Barbara che lei e Carlo sono più forti di tutto e che devono stare insieme anche per amore dei figli”. Proprio in quei giorni, mio marito e io ci eravamo separati. Non lo sapeva nessuno, tantomeno mia cugina. E quando lei mi ha detto ciò che desiderava mamma per me, ho capito che stavo facendo un errore grandissimo. E così Carlo e io siamo tornati insieme. (…) Era chiaro che mia madre volesse dirmi che stavamo facendo una stupidaggine. Che le crisi sono normali e che vanno superate.

Barbara Chiappini si salvò miracolosamente da un incidente

Quando lei e il marito si sono incontrati, per entrambi è stato chiaro che la separazione non aveva senso. Si sono così riconciliati, "più innamorati che mai". La madre di Barbara morì quando lei aveva appena 11 anni, a causa di una lunga malattia, ma la Chappini non ha mai smesso di sentirla al suo fianco. Non sarebbe la prima volta che la showgirl riceve un aiuto, per così dire, "ultraterreno", dalla mamma. In un'altra occasione, tempo fa, la Chiappini rischiò seriamente di fare un incidente in autostrada:

Mentre sbandavo, perché c'era la pioggia e io avevo perso il controllo, ebbi la sensazione che il tempo all'interno dell'abitacolo si fosse fermato. All’improvviso sentii una grande pace nel cuore e una voce interna che mi diceva: ‘Barbara, non ti capiterà nulla’. Ne uscii indenne, miracolosamente. Mia madre, che sentii accanto a me in quella macchina, mi salvò da morte certa. Per lo meno, io la penso così.

Che fine ha fatto Barbara Chiappini

Volto molto popolare tra gli anni 90 e i primi anni 2000, tra l'altro anche ex naufraga dell'Isola dei Famosi, Barbara Chiappini ha scelto da tempo di allontanarsi dalla televisione per dedicarsi alla famiglia. Da Agostini ha avuto due figli, Sveva e Folco. Una decisione che non rimpiange: oggi vive in campagna come ha sempre sognato e si occupa della gestione di un'azienda agricola che coltiva e vende frutti di bosco. Non ha comunque detto addio al mondo dell'intrattenimento, dal momento che continua a lavorare tra eventi e spettacoli. Come ha confessato a DiPiù, accetterebbe di prendere parte a un reality.