Che fine ha fatto Barbara Chiappini, ex naufraga dell’Isola dei Famosi che ha detto addio alla tv La sua vittoria al concorso di Miss Mondo le ha aperto le porte al mondo dello spettacolo e della tv. Appena un anno dopo la fascia, nel 1994 Barbara Chiappini partecipa a Studio Tappa con Raimondo Vianello. Entra a far parte della squadra di Domenica In su Rai 1, due anni sbarca alle Honduras come naufraga dell’Isola dei Famosi. Nel 2012 l’annuncio del suo addio alla tv per dedicarsi alla sua vita privata da mamma e moglie. Oggi è circondata dall’amore della sua famiglia e allo spettacolo ha scelto un business alternativo.

A cura di Giulia Turco

Barbara Chiappini è stata una delle showgirl più in voga nella tv degli anni '90. Gli inizi sulle passerelle, passando per la fascia di Miss Mondo Fotogenia, l'approdo a Domenica In, l'esperienza da naufraga all'Isola dei Famosi, poi i salotti di Pomeriggio Cinque e Mezzogiorno in famiglia. Nel 2012 l'annuncio del suo addio al mondo dello spettacolo, per dedicarsi alla famiglia, all'amore dei suoi due figli e a quello coniugale con il marito Carlo Marini Agostini, che ha sposato un anno prima. Oggi Barbara Chiappini è più felice che mai, ha stravolto la sua vita e si dedica, oltre alla sua attività da mamma, ad un business alternativo.

Barbara Chiappini all’Isola dei Famosi nel 2003.

Barbara Chiappini è mamma di Sveva e Fulco

Nel 2011 Barbara Chiappini ha sposato il manager Carlo Mani Agostini, già padre di una ragazza di 20 anni nata da una precedente relazione, e il loro amore dura solido da allora. La coppia ha dato alla luce due figli, la primogenita Sveva nata nel 2013 e il maschietto Folco nato venuto al mondo due anni dopo. La loro famiglia, dopo l'addio della showgirl dal mondo della tv, si è trasferita dalla Capitale alla periferia, nella campagna fuori Roma, dove si occupa della gestione di un'azienda agricola che coltiva e vende frutti di bosco, more in particolare. Barbara Chiappini non tornerebbe indietro, nemmeno ora che i Sveva e Folco iniziano ad essere grandi: non vuole perdersi un singolo momento della loto crescita. Già nel 2015, in un'intervista al settimanale Nuovo raccontava:

Se mi fanno offerte poco impegnative, non dico di no […]. Ma si tratta di lavori che posso conciliare bene con la mia vita da mamma. Per il momento, i figli sono la mia priorità: io non rinuncio a questa fase meravigliosa della mia vita.

Barbara Chiappini oggi.

La carriera di Barbara Chiappini e l'addio alla tv

La sua vittoria al concorso di Miss Mondo le hanno senz'altro aperto le porte al mondo dello spettacolo e della tv. Appena un anno dopo la fascia, nel 1994 Barbara Chiappini infatti ha partecipato alla trasmissione di Italia 1 dedicata al Giro d'Italia, Studio Tappa, condotto da Raimondo Vianello. Ha affiancato Giorgio Mastrota nella conduzione di Nati per vincere e ha condotto Cinema Sotto le stelle. Nella stagione televisiva 2000/2001 è entrata a far parte della squadra di Domenica In su Rai 1, mentre appena due anni dopo è sbarcata alle Honduras come concorrente dell'Isola dei Famosi, eliminata solo alla terza puntata con il 51% dei voti. Negli anni successivi la sua presenza in tv ha iniziato ad essere sempre più sporadica: l'abbiamo vista ospite a Pomeriggio Cinque, a Mezzogiorno in famiglia, poi nel 2012 è arrivato l'annuncio del suo addio alla tv: "Mi invitano per presenziare in trasmissioni o addirittura per presentarle, ma mi rivelano che soldi non ce ne sono. Dovrei prendere aerei e treni, tutto a mie spese. Prima era diverso, c'era un rimborso e un cachet almeno di poche centinaia di euro, ora più nulla", raccontava a Vero Tv.