Barbara D’Urso paparazzata in discoteca dai fan, c’è pure chi ci prova e viene respinto Barbara D’Urso si scatena ai Magazzini Generali di Milano nella notte di Halloween e i fan condividono tutto sui social, da Tik Tok a Instagram. “La regina del Lipsync” viene anche ironicamente corteggiata con un tentativo di bacio, rispedito al mittente. La sua vita privata è ferma alla storia (pare naufragata) con l’imprenditore Francesco Zangrillo.

A cura di Redazione Spettacolo

Cellulari puntati su Barbara D'Urso nel privè

Iconica nel suo outfit animalier, la conduttrice di Pomeriggio 5 non perde una canzone e balla dall'alto di un privè riservato per garantirle sicurezza nella folla. Sicurezza bypassata dagli obiettivi dei cellulari, pronti a farle video e foto che finiscono subito sul web. È insolito beccarla in contesti lontani dal mondo televisivo e qualche fan non si lascia scappare la ghiotta occasione.

Il bacio respinto, Barbara D'Urso ferma a Francesco Zangrillo

Mentre i cellulari riprendono la sua serata goliardica di Halloween, c'è chi è su con lei nel privè e pensa bene di strapparle ironicamente un bacio a stampo. Bacio rispedito al mittente con grande simpatia, nel furore generale di chi tifa per la sua travolgente vitalità a notte fonda. Barbara D'Urso come sempre ha una vita privata blindata, il suo cuore continua a essere prima dei suoi figli e poi del pubblico che la segue da casa, ma il gossip con l'imprenditore Francesco Zangrillo è insistente.

I litigi in pubblico con Francesco Zangrillo

Paparazzati più di una volta a cena, ultimamente sono stati beccati durante un paio di litigi in un ristorante. Pare che la relazione sia arrivata al capolinea per via della presenza di un'altra donna, ma nessuno dei due si è mai espresso a riguardo. Intanto la conduttrice continua a tenersi stretta il suo unico programma all'attivo, Pomeriggio 5, e voci di corridoio la vorrebbero già protesa verso un nuovo capitolo televisivo, forse nella famiglia di Sky.