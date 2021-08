Beatrice Borromeo: “Riprenderò a lavorare, ho in ballo una serie e uno show in tv” Beatrice Borromeo è pronta a tornare nel mondo dello spettacolo, dopo essersi occupata dei suoi bimbi Stefano e Francesco, la giornalista e modella italiana moglie di Pierre Casiraghi ha già in ballo diversi progetti. “Girerò una serie tv con la mia casa di produzione a settembre e ho in programma anche uno show” ha rivelato in un’intervista.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il matrimonio con Pierre Casiraghi, il conseguente trasferimento a Monaco e la maternità, Beatrice Borromeo ha radicalmente dimezzato le sue apparizioni in televisione e anche le sue collaborazioni con note case di moda, ma adesso che i suoi bambini sono cresciuti è pronta a rimettere piede, completamente, nel mondo del lavoro. Lo racconta in un'intervista al Corriere della Sera, a cui dichiara quali sono i suoi progetti futuri che vedono in primo piano la sua casa di produzione, la Astrea Films.

Il ritorno alla tv di Beatrice Borromeo

"Mi sono sempre sentita profondamente italiana, certo ora quando guardo il passaporto monegasco dei miei due figli (Stefano, 3 anni e Francesco, 2) un po’ mi sento parte di due Paesi" dice la modella parlando della sua vita nel Principato di Monaco, dove ormai vive da otto anni. Ma il fatto di essere lontana dall'Italia non le ha impedito di costruirsi una sua realtà lavorativa, l'Astrea Films, i cui frutti coglierà proprio negli ultimi mesi:

Qui dove ho avviato l’attività della mia nuova società di produzione di documentari: Astrea Films che sarà presto su Amazon Prime con una serie tv e anche il progetto di uno show tv… A settembre girerò una docu-serie ma starò via solo tre settimane per le riprese, il resto del lavoro lo farò da casa. Poi sono fortunata che Pierre mi aiuta molto con i bambini

In questo percorso, però, non è stata lasciata sola, ma suo marito Pierre e il anche il fratello Andrea sono entrati in società con lei che ha ideato il progetto, spiegando anche le ragioni dietro alla scelta del nome della casa di produzione: "Astrea era una divinità della giustizia e ci sarà sempre un po’ la ricerca della giustizia nei lavori della società di produzione".

L'amore con Pierre Casiraghi

La coppia formata dalla giornalista italiana di nobili origini e dal figlio di Caroline di Monaco si è unita in matrimonio nel 2015, in una cerimonia elegante e sfarzosa. I due sono diventati genitori nel 2017 del piccolo Stefano Ercole Carlo, che porta il nome del padre di Pierre, Stefano Casiraghi, secondo marito di Caroline di Monaco, imprenditore e campione di off shore, morto nel 1990. Il secondogenito, Francesco, è nato ad aprile 2018 con cinque settimane di anticipo.