Beatrice Valli: “Siamo ancora positivi al Covid”, come sta la famiglia dell’influencer Beatrice Valli ha comunicato sui social di è essere ancora positiva al Covid-19 insieme alla sua famiglia. L’influencer aveva dichiarato, circa due settimane fa, di aver contratto il virus di cui si erano già manifestati i primi sintomi. L’ex corteggiatrice, quindi, dovrà aspettare che il processo di negativizzazione si completi: “L’unica da sempre negativa è Bianca, non sappiamo come mai” spiega su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'annuncio di circa due settimane fa, in cui Beatrice Valli comunicava di aver contratto il Covid insieme alla sua famiglia, la situazione non è cambiata e infatti l'esito del nuovo tampone è risultato nuovamente positivo. Ciò significa che per la coppia e i tre bambini si tratta di dover trascorrere qualche altro giorno in casa, in attesa che la negativizzazione sia completa, come spiega l'influencer attraverso delle Instagram Stories.

Come sta la famiglia di Beatrice Valli

Rispondendo alle frequenti domande dei suoi follower, preoccupati per lo stato di salute della famiglia, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato cosa la aspetta nei prossimi giorni. "Ragazzi è arrivato il risultato del tampone, siamo ancora tutti positivi, ma a bassa carica. Dicono che siamo vicini alla negativizzazione, ma non sempre è così, alle volte ci vogliono anche sette o dieci giorni" spiega Valli, aggiungendo che l'unica da sempre negativa della famiglia è sua figlia Bianca: "Non capiamo come mai". Toccherà, quindi, a tutti restare a Forte dei Marmi, dove hanno trascorso parte delle loro vacanze e dove, per l'appunto, metteranno fine alla loro estate. Dopo una prima settimana abbattuti dai sintomi, sia la coppia che i bambini hanno ripreso quasi interamente le forze, ma per dirsi finalmente guariti dovranno aspettare i tempi imposti dalla malattia che, spesso, sono anche piuttosto lunghi.

Marco Fantini e Beatrice Valli verso le nozze

Le incombenti difficoltà, però, non hanno inficiato i progetti della coppia, che il prossimo anno dopo tanto rimandare finalmente potrà convolare a nozze. Una proposta, quella di Marco Fantini, inaspettata, dal momento che l'ex volto di Uomini e Donne non sembrava fosse intenzionato a sposarsi, ma l'amore per la sua dolce metà e per i figli cresciuti al suo fianco gli hanno fatto cambiare idea. La data è prevista per settembre 2022, dopo aver procrastinato più volte l'evento a causa della pandemia.