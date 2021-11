Bebe Vio ha celebrato le nozze tra Nicolò Zenza e Marina Crialesi: “Vi amo fratelloni” È stata la campionessa paralimpica ad unire civilmente in matrimonio Marina Crialesi e Nicoò Zenga. Lo ha annunciato proprio Bebe Vio su Instagram.

A cura di Andrea Parrella

Nicolò Zenga e Marina Crialesi sono diventati marito e moglie nelle scorse ore. Un matrimonio di cui si è parlato molto nelle scorse ore, soprattutto perl'assenza dei familiari di Zenga alla cerimonia, che a dispetto di ciò sono state evidentemente celebrate in un clima di allegria, come dimostrano le foto pubblicate su Instagram da Bebe Vio, nella speciale veste di officiante.

Il messaggio di Bebe Vio per la coppia

È stata proprio la campionessa paralimpica a unire civilmente la coppia, come dimostra la vistosa fascia tricolore indossata proprio nel giorno delle nozze di Zenga e Crialesi. Gli scatti sono stati accompagnati da un messaggio di affetto di Bebe Vio per la coppia di amici, condito dalla proverbiale autoironia che da sempre contraddistingue l'atleta campionessa di scherma, con un chiaro riferimeto alle sue protesi:

Tra moglie e marito non mettere il dito"… Ora ho capito perché mi fanno sempre celebrare i matrimoni 😠⁣

⁣

Tantissimi auguri alla mia coppia magica 💕 Condividere questo momento così intimo e speciale con voi è stato veramente emozionante…⁣

La vostra vita non sarà magari sempre facile ma da oggi la affronterete insieme, da marito e moglie! 🥰⁣

Vi amo fratelloni miei

L'assenza dei familiari di Zenga

I grandi assenti al matrimonio di Nicolò Zenga e Marina Crialesi: non c'erano né Andrea Zenga, né la sua compagna Rosalinda Cannavò. I due sono stati avvistati nello stesso momento del matrimonio al cinema. Non c'erano nemmeno Roberta Termali, la madre di Nicolò, né tantomeno il padre, Walter Zenga, la cui cosa però non sorprende. Eppure era stato proprio Andrea Zenga, fratello di Nicolò, ad annunciare che sarebbe stato testimone di nozze: "Sarò il testimone di nozze di mio fratello. Sono felice doppiamente. Poi dovrò organizzare l’addio al celibato e sarà un compito arduo, però ci proverò". E poi, cosa è successo?". Alla luce di queste parole la sua assenza appare ancora più complessa da spiegare.