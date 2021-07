Belén Rodriguez ha festeggiato la squadra dell'Argentina con un po' di ritardo ma con grande entusiasmo. La showgirl, pronta al parto imminente e all'arrivo della figlia Luna Mari, ha condiviso una story su Instagram per omaggiare la squadra della nazione che le ha dato i natali. "Devo dire che mi sono addormentata prima della partita a causa degli ormoni della gravidanza…ma io vi amo! Siete il mio orgoglio!!!" ha scritto.

La Copa America vinta contro il Brasile

L'Argentina infatti ha vinto la Copa America ed è stata una partita sofferta, soprattutto perché la coppa arriva dopo ben 28 anni d'attesa e a seguito di un periodo funesto per la nazione. Nemmeno otto mesi fa moriva Diego Armando Maradona e la bandiera nera ha sventolato per lungo tempo, lasciando tutt'oggi una profonda amarezza nel cuore degli sportivi argentini e di tutti i tifosi del mondo. La squadra allenata da Scaloni ha trionfato contro il Brasile con un risultato di 1-0 al ‘Maracanà'. Ha segnato il calciatore Di Maria su assist di Rodrigo De Paul.

Quando e dove partorirà Belén Rodriguez

Intanto Belén Rodriguez si sta preparando per il suo secondo parto. Luna Marì arriverà dopo il primogenito Santiago, avuto dall'ex marito Stefano De Martino. Al suo fianco, l'attuale compagno Antonino Spinalbese, che sta provvedendo a concludere tutti i preparativi. La showgirl argentina non partorirà a Milano, bensì in una clinica di Padova. Il motivo sarebbe legato alla volontà di trasferirsi subito dopo il parto sull'isola di Albarella, dove la coppia avrebbe preso una villetta con piscina immersa nel verde. Un luogo incantevole per rilassarsi dopo nove mesi di gravidanza e per accogliere la piccola in un ambiente green. Spinalbese ha condiviso già diverse foto della location da sogno, mostrando gli interni ed esterni corredati di divanetti e vista mozzafiato. La data del parto non è ancora stata resa nota.