Belén Rodriguez è incinta. La showgirl aspetta un figlio da Antonino Spinalbese. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, ha parlato di questo grande amore nato solo otto mesi fa, ma che già le sta regalando intense emozioni. Tra loro ci sono dieci anni di differenza. Antonino ha 26 anni, Belén 36, ma questo non rappresenta un problema per lei: "Mi sono posta il problema fino a quando non mi ha detto: ‘Ti prego, se deciderai di non vedermi più, promettimi che non lo farai per la mia età'. E lì c'è stato il click, ho capito che mi aveva decifrata e che non stava fingendo".

Il rapporto con Stefano De Martino

Belén, che è ormai al quinto mese di gravidanza, ha fatto una importante precisazione circa alcune frasi che ha pubblicato sul suo profilo Instagram come ad esempio: "La vendetta è un piatto da servire freddo" e che in tanti hanno interpretato come delle frecciatine al suo ex marito Stefano De Martino. In realtà, non sarebbe affatto così, nonostante la showgirl abbia ammesso che la fine del matrimonio le abbia lasciato un po' di "amaro in bocca":

"Voglio chiarire, io sono piena di pepe e sono sempre stata così, ma non mi permetterei mai di fare battutine, non lo farei per rispetto ad Antonino, non sarebbe rispettoso e nemmeno furbo. Per quanto dispiaccia la fine di un rapporto e rimanga un po’ di rancore – sarei falsa a dire che non resti un po’ di amaro in bocca – quando volti pagina è tutto passato. Nei post parlo di me, del mio carattere, della mia guerra che è sinonimo di vita, quella che affronto ogni giorno".

Santiago ha accettato la sua relazione con Antonino

Ricordiamo che Belén ha già un figlio, Santiago, nato dalla relazione con Stefano De Martino. Il bambino festeggerà 8 anni ad aprile. Inizialmente, la showgirl ha preferito presentarglielo come un amico. Poi Santiago ha capito che tra la madre e l'hair stylist c'era un sentimento e si è dimostrato subito favorevole alla relazione: