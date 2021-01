Belén Rodriguez è incinta? L’indiscrezione circola da settimane ma la showgirl argentina non ha voluto smentire né confermare la notizia. Legata da qualche mese ad Antonino Spinalbese, Belén ha però lasciato trapelare una serie di indizi che potrebbero anche condurre nella direzione di una dolce attesa. Due, in particolare, sono gli aspetti che sembrerebbero suggerire che la showgirl argentina sia realmente incinta.

Belén indossa un bracciale anti nausea

Nelle ultime Instagram Stories pubblicate da Belén, la showgirl indossa un bracciale che utilizzano spesso le donne in dolce attesa. Si tratta di un braccialetto anti nausea, che aiuta le donne incinte ad attenuare il malessere, soprattutto mattutino, legato ai primi mesi di attesa. Ma il fatto di indossare quel tipo di bracciale non basta da solo a confermare l’ipotesi che la Rodriguez sia incinta perché un bracciale del genere aiuta anche a superare la nausea legata ai viaggi in macchina o a malesseri indipendenti da uno stato di dolce attesa.

in foto: Belén indossa un bracciale anti nausea

Belén smentisce il virgolettato, ma non la gravidanza

C’è ancora un altro aspetto che sembra suggerire che la Rodriguez possa essere incinta. La showgirl è da sempre molto attenta a tutte le indiscrezioni che circolano sul suo conto, soprattutto sul web. Per questo motivo, solo pochi giorni fa, Belén ha pubblicato tra le sue Instagram Story la copertina del settimanale Oggi sulla quale campeggiava una sua foto, il titolo “Belén incinta” abbinato a un’immagine del compagno Antonino Spinalbese, e il virgolettato: “Sono felicissima. Non desideravo altro dalla vita”. Belén ha voluto smentire il virgolettato in questione e lo ha fatto così: “Ci tengo a chiarire che non ho rilasciato alcuna dichiarazione o virgolettato a nessun settimanale”. Belén ha fatto in questo caso una distinzione ben precisa: ha smentito il solo virgolettato, non la notizia di una dolce attesa. Se non fosse incinta, perché lasciarsi sfuggire l’occasione d far cessare il chiacchiericcio sul suo conto, approfittando proprio della storia dedicata alla copertina di Oggi?