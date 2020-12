Il 2020 si chiude con il sorriso per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese e il nuovo anno inizia nel segno di grandi cambiamenti per entrambi. Il primo riguarda la soubrette argentina che ha deciso di separarsi dal suo stylist Mattia Ferrari. Il secondo, invece, riguarda Antonino Spinalbese che avrebbe deciso di cambiare lavoro e passare da hair stylist a qualcosa di più.

Il futuro di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Il futuro della coppia è roseo all'orizzonte. Antonio Spinalbese, 25 anni, avrebbe detto addio al suo lavoro di hair stylist in centro a Milano per dedicarsi alla passione della fotografia. Il suo profilo Instagram, inoltre, sembra lasciar intravedere un presente e un futuro tutto da modello. Per quanto riguarda Belen Rodriguez, invece, pare che abbia deciso di tagliare molte amicizie del passato, soprattutto quelle legate in qualche modo con le sue attività. Le parole di Mattia Ferrari a Giornalettismo sulla fine del sodalizio, lo confermano: "La nostra è stata una bella esperienza, ma adesso abbiamo obiettivi diversi". Non si conoscono i motivi della separazione, ma per Belen si apre una nuova era.

La nuova relazione

Tra Belèn Rodriguez e Antonino Spinalbese c'è un vero e proprio amore. Quella che è cominciata come una frequentazione molto semplice, condita da qualche succulente gossip estivo, è stato poi confermato con uno scatto sui social durante lo scorso novembre. La soubrette argentina ha messo da parte di nuovo la relazione con suo marito Stefano De Martino, dopo il secondo tentativo fallito. Antonino Spinalbese è il suo nuovo compagno e il 2021 sarà l'anno in cui entrambi consolideranno la loro passione e la loro posizione nella società dello spettacolo. Anche per questo, ci sarebbero stati questi cambiamenti "strutturali" all'interno delle rispettive vite private.