Belén Rodriguez ha partorito Luna Marì, seconda figlia e prima nata dall'unione con Antonino Spinalbese, e adesso continuerà a trascorrere la fase più delicata del post-parto nell'oasi di lusso del Polesine, l'Isola di Albarella. Una lussuosa villa privata, di cui ovviamente resta segreta il nome così come l'ubicazione precisa, che dispone di ogni tipo di comfort. Stando agli scatti pubblicati da Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, si può apprezzare la vista sul Delta del Po e ogni tipo di amenities: "Per me questo posto è il paradiso, l'Isola di Albarella", ha giustamente scritto qualche giorno fa Belén, al momento dell'arrivo. Ecco tutte le caratteristiche del posto da sogno dove Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese trascorrerano i primi giorni con Luna Mari.

Dove si trova l'Isola di Albarella

L'isola di Albarella è un'isola situata nel mare Adriatico settentrionale, vicino al delta del Po, nella zona anche detta del Polesine. È compresa infatti nel comune di Rosolina, in provincia di Rovigo. La costruzione di ville private e la progettazione di una vera e propria oasi di lusso si deve alla holding di proprietà di Emma Marcegaglia (ex presidente Confindustria) e della sua famiglia. Non è la prima volta che Belén Rodriguez si lascia andare alle meraviglie dell'Isola nel cuore del Delta del Po: certamente un'ottima pubblicità per uno dei principali luogo del Polesine.

Il "paradiso" dove Belén Rodriguez trascorrerà i primi giorni dopo il parto e la nascita di Luna Marì è un'isoletta che misura solo 3.5 chilometri per 1.5 di larghezza e che comprende circa 150 abitanti. L'isola si ritiene essersi formata dall'accumulo di detriti portati dal fiume Po. Negli anni è stata soggetta al dominio dei Romani, poi dei barbari e della Repubblica di Venezia. Nella seconda metà degli anni '60 iniziò ufficialmente il "Progetto Albarella" per farne un polo turistico. Sono presenti più di 150 specie arboree diverse e un totale di due milioni di alberi. Particolare è il Pioppo bianco da cui l'isola prende il nome: Populus Alba.

Belen Rodriguez ha partorito la figlia Luna Mari stanotte a Padova

Belen Rodriguez ha partorito la figlia Luna Mari nella notte tra l'11 e il 12 luglio, intorno alle 2.30, in una struttura di Padova. Contrariamente a quanto si poteva pensare, Belen Rodriguez non ha deciso di partorire a Milano ma in una clinica padovana, seguita dalla sua ginecologa. In una stories di Instagram la prima foto del piedino: "C'è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l'Argentina, ha vinto l'Italia ed è nata Luna". Antonino Spinalbese ha pubblicato la stessa foto ed ha aggiunto: "Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità".