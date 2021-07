Belen Rodriguez ha partorito: è nata Luna Mari, secondogenita della soubrette argentina, prima figlia nata dal rapporto con Antonino Spinalbese. L'annuncio è arrivato attraverso i social network. Soltanto pochi giorni fa, Belen Rodriguez aveva mostrato una stories su Instagram in cui mostrava il pancione di 36 settimane. In quella stories, specificava che Santiago De Martino, primogenito nato dal matrimonio precedente con Stefano De Martino, è nato alla 37esima settimana. All'epoca, Belen Rodriguez diede alla luce Santiago con parto naturale.

L'annuncio della nascita di Luna Mari in piena notte

Belén Rodriguez ha annunciato la nascita di Luna Mari intorno alle 02:30 della notte tra l'11 e il 12 luglio. La showgirl ha pubblicato la foto del piedino della piccola con la didascalia: "C'è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l'Argentina, ha vinto l'Italia ed è nata Luna". Antonino Spinalbese le ha fatto eco pubblicando la stessa foto e aggiungendo: "Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità".

Dove ha partorito Belen

Ma dove ha partorito Belen Rodriguez? Sono in molti a chiedersi quale sia la struttura che ha ospitato il parto che ha dato alla luce la sua seconda figlia, Luna Mari. Belen Rodriguez, contrariamente a quanto si possa pensare, non ha deciso di partorire a Milano, la città dove ormai risiede da lungo tempo. Stando al Corriere del Veneto, Belen Rodriguez avrebbe scelto una clinica della città di Padova. Santiago De Martino, oggi 8 anni, non vede l'ora di conoscere la sua sorellina.

Perché si chiama Luna Mari

Belén Rodriguez ha scelto il nome Luna Mari in modo non casuale. Luna perché rappresenta la personificazione della dea che rappresenta l'astro, la luce e la brillantezza. Mari, senza la e finale, invece è la variante francese di Maria, riferimento alla Vergine Maria, ma soprattutto primo nome di Belén. Maria si traduce anche con "amata da Yahvè [Dio]", "ribellione", "principessa". In latino, invece, significa "goccia di mare".

Belen aveva annunciato di essere pronta a partorire

Il 25 giugno 2021 Belén Rodriguez aveva annunciato di essere pronta a partorire: "Sto per esplodere", aveva scritto su Instagram, lasciando intendere che la nascita di Luna Mari era ormai alle porte come di fatto è stato. E in una storia pubblicata su Instagram, irriducibile Belén, si è mostrata in palestra intenta a fare attività fisica benefica per la sua condizione e per la piccola in grembo.