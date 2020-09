Belen Rodriguez sembra entrata in una nuova fase di grande serenità: al suo fianco c'è il neofidanzato Antonino Spinalbese, che domenica ha partecipato con lei al party per i suoi 36 anni con famigliari e amici. Eppure, esiste ancora qualche fan convinto che Belen pensi a marito Stefano De Martino e che forse sogna il ritorno di fiamma tra i due ex. Non sarebbe così: solitamente restia a parlare di gossip sui suoi social, la showgirl argentina per una volta ha rotto il silenzio tra i commenti di un post su Instagram.

Belen al compleanno con Antonino

La Rodriguez ha pubblicato un video che la mostra in un grande abbraccio alla sua famiglia durante i festeggiamenti del suo compleanno. Con lei ci sono i genitori Veronica e Gustavo, il fratello Jeremias e la sorella Cecilia, il figlio Santiago. Si vedono anche i cognati Ignazio Moser e Deborah Togni; non appare Antonino Spinalbese, ma sappiamo per certo, come testimoniano diverse immagini, che il giovane hair stylist che ha catturato il suo cuore era presente alla festa. Nonostante questa immagine di pura felicità, una fan sembra certa che Belen non abbia ancora superato la fine del matrimonio con De Martino: "I tuoi occhi parlano, ti manca molto e si vede", si legge in uno dei commenti.

La replica di Belen Rodriguez

Benché non sia stato fatto il nome del ballerino, è più che evidente che l'utente si riferisca proprio a lui. Puntuale, è arrivata la risposta di Belen: "Ma chi? Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!". Insomma, al contrario di quanto ipotizzato, lei sarebbe tutt'altro che triste e nostalgica. Anzi, la showgirl sembra vivere in un momento d'oro. Se professionalmente parlando, è impegnata nella conduzione di Tu si que vales, dal punto di vista personale la crisi con De Martino appare solo come un ricordo. Dopo un breve frequentazione con Gianmaria Antinolfi, quella con Spinalbese sembra essere ben più di un flirt estivo.