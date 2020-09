Belén ha compiuto 36 anni e, per l'occasione, ha scelto festeggiamenti in grande stile. E soprattutto in compagnia. La sua giornata è iniziata con una dolce sorpresa, un mazzo di rose che si poteva presupporre fossero un regalo da parte della nuova fiamma Antonino Spinalbese. A giudicare dalle sue Stories su Instagram, sembrerebbe proprio così visto che, durante il viaggio in macchina, al suo fianco c'è l'ormai noto hair stylist di cui si è invaghita durante l'estate. Ben riconoscibile dal tag. La coppia ha raggiunto la famiglia Rodriguez e un numeroso gruppo di amici, in una location immersa nel verde, per un pranzo e un pomeriggio di musica e balli.

Fra gli invitati ci sono Cecilia e Ignazio Moser

Sbirciando tra le Instagram Stories degli invitati, sembra che alla festa di Belén ci fossero proprio tutti. Dalla mamma Veronica Cozzaro, al fratello Jeremias, il piccolo Santiago e tanti amici. C'è la sua "crew" più cara, quella con la quale la showgirl argentina ha trascorso le vacanze ad Ibiza, fra cui l'amico Mattia Ferrari, con il quale si scambia tenere dimostrazioni di affetto. Ma non poteva mancare la sorella Cecilia, in compagnia del fidanzato Ignazio Moser. Dopo un'estate a dir poco turbolenta e infiniti tira e molla, i due sono usciti di nuovo allo scoperto insieme. E a quanto pare hanno deciso di riprovare a far funzionare la loro storia. Negli scorsi giorni hanno pubblicato uno scatto su Instagram insieme, a dimostrazione del fatto che la crisi è davvero superata.

Antonino Spinalbese è ormai parte della famiglia

Su Antonino Spinalbese, molta discrezione. Gli invitati alla festa hanno fatto ben attenzione a non riprendere la coppia insieme nelle Stories su Instagram. Ma la sua presenza è innegabile, in jeans e maglietta bianca, l'hair stylist c'era e ormai sembra essersi ben ambientato nella famiglia Rodriguez. Di loro due, dopo la separazione con Stefano De Martino, non si è fatto che parlare per tutta l'estate. Salvo, di mezzo, un presunto flirt con l'imprenditore Gianmaria Atinolfi. Poi la coppia è uscita allo scoperto e, nonostante Belén non abbia mai ammesso pubblicamente che stanno insieme, ha mostrato senza timore sui social di avere una relazione con lui. I baci rubati, la vacanza ad Ibiza e persino il tatuaggio insieme. Belén è davvero andata oltre con la sua nuova vita.