Stando a quanto hanno rivelato alcune fonti al settimanale People, Ben Affleck e Ana De Armas hanno messo fine alla loro relazione. Sebbene tra i due sembrava che le cose andassero a gonfie vele, ci sono state alcune incomprensioni che hanno portato i due attori a prendere strade diverse, almeno momentaneamente.

Le notizie sulla rottura

La coppia, conosciutasi sul set del film Deep Water a New Orleans all'inizio del 2020, stava per completare quasi un anno insieme, ma sembrerebbe che a non reggere la relazione sia stata proprio Ana de Armas. L'attrice, stando a quanto riportato sulla rivista americana, avrebbe chiuso la sua storia con Ben Affleck per alcune incompatibilità. "La loro storia era complicata" ha rivelato la fonte, che ha poi aggiunto: "Ana non aveva intenzione di stabilirsi a Los Angeles, ma Ben doveva stare lì per i suoi figli". Questo, quindi, sarebbe uno dei motivi che avrebbe portato i due a lasciarsi, un'altra persona vicina alla coppia, poi, ha aggiunto nuove considerazioni sulla questione: "C'è un grande amore e rispetto reciproco tra loro, ma si trovano in punti diversi delle loro vite. Ben continua a lavorare su se stesso, adesso ha anche tre lavori di fila, e continua ad essere un padre modello. Insieme entrambi contenti di dove sono arrivate le loro vite".

La storia tra Ben Affleck e Ana de Armas

Quindi, pare che sia tutto vero, anche un amore bello come il loro che per diverso tempo aveva goduto dell'anonimato, è destinato a finire. Sebbene non è certo che si tratti di una rottura definitiva. Questa estate sono stati beccati insieme più di una volta, fin quando non era stata proprio l'attrice originaria di Cuba a voler pubblicare uno scatto che li ritraesse insieme. La bellissima interprete di Knives Out aveva anche conosciuto i figli che il divo di Hollywood ha avuto durante il suo matrimonio con Jennifer Garner, ovvero Violet di 14 anni, Seraphina di 11 e il figlio di 8 anni Samuel.