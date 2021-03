Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sposano. Il cantante e musicista e l'attrice hanno dato l'annuncio in un post pubblicato su Instagram. L'ex membro del duo Benji e Fede è stato di poche parole, ma ha pubblicato delle foto inequivocabili. La loro relazione è venuta alla luce del sole nel 2019, circa due anni più tardi sono pronti a promettersi che sarà per sempre. Ecco l'annuncio ufficiale.

L'annuncio e le foto dell'anello

Nella serata di sabato 20 marzo, è arrivato l'annuncio a sorpresa. Benjamin Mascolo ha pubblicato una serie di scatti che lo ritraggono in compagnia della sua fidanzata. Entrambi sono radiosi. Nella prima foto mostrano l'anello mentre la cantante fa la linguaccia. Nel secondo e nel terzo scatto, invece, si baciano teneramente. Il luccicante gioiello, al dito della futura sposa. Le foto sono state accompagnate da una didascalia che lascia poco all'immaginazione: "Ha detto sì". Sembra, dunque, che i due siano destinati a diventare marito e moglie per la gioia dei tantissimi fan della coppia.

La relazione tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne

Da quando si sono conosciuti, Benjamin Mascolo e Bella Thorne non si sono più lasciati. Lo scorso anno, il cantante sentì di dovere intervenire per fare una precisazione. Si vociferava, infatti, che la loro fosse una coppia aperta. Benji, allora, ha chiarito che la loro non è affatto una relazione poliamorosa: "Sfatiamo questa leggenda, io e Bella non siamo in una relazione poliamorosa. Siamo fidanzati solo io e lei, ma sono aperto mentalmente quando si tratta di lei e altre donne. Cerco di essere meno geloso". La pandemia li ha tenuti lontani per cinque mesi, ma neanche quello è bastato a fare affievolire il loro amore. Anzi, la distanza li ha resi ancora più uniti, tanto che ormai sono pronti a lasciarsi avvolgere dal profumo dei fiori d'arancio.