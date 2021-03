Benjamin McKenzie e Morena Baccarin sono diventati genitori per la seconda volta. I due attori annunciano la nascita del figlio Arthur con la prima dolcissima immagine del bebè (nel post in fondo all'articolo). Lui è molto noto al pubblico italiano, soprattutto per i ruoli di Ryan Atwood in The O.C. e di Jim Gordon in Gotham. Proprio il set di quest'ultima serie, dove la Baccarin interpreta Leslie, è stato galeotto per il loro amore. Curiosamente, lei aveva recitato con un piccolo ruolo anche in The O.C., pur senza interagire con McKenzie.

L'annuncio, McKenzie e la Baccarin hanno già una figlia

La gravidanza di Morena Baccarin era stata svelata dalla stessa attrice brasiliana a dicembre. "Benvenuto nel mondo, Arthur", ha scritto McKenzie, 42 anni, martedì 9 marzo, "Devo dire che il tuo tempismo è impeccabile". Anche la Baccarin, 41, ha pubblicato un messaggio: “Il 2021 sta migliorando. Benvenuto nel mondo Arthur. Fidati di noi, non ti sei ancora perso molto". La coppia ha già una figlia, Frances, nata nel 2016, ma la Baccarin è anche mamma di un altro figlio, avuto dal primo marito Austin Chick. Lei e McKenzie si sono sposati nel 2017 a New York.

Il significato del nome Arthur

Nella cultura anglosassone il nome di Arthur è associato a quello dell'omonimo re celtico dell'epica bretone, in italiano Artù. Di origine incerta, potrebbe derivare dal nome gentilizio latino Artorius che ha probabilmente la stessa etimologia della parola celtica "artos", ovvero "orso". Anche il greco "arktos" ha lo stesso significato; infatti Arturo, stella della costellazione di Bootes, potrebbe significare "Guardiano dell'Orsa" o "Coda dell'Orsa" ed è il prolungamento dell'Orsa Maggiore. Tra i tantissimi personaggi famosi che portano questo nome ricordiamo lo scrittore Arthur Conan Doyle, il drammaturgo Arthur Miller, il poeta Arthur Rimbaud e il filosofo Arthur Schopenhauer.