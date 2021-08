Bill e Melinda Gates hanno ufficialmente divorziato, cosa prevede la loro separazione Il divorzio di Bill e Melinda Gates è ormai ufficiale. A riportarlo è la testata americana TMZ, secondo cui i due coniugi avrebbero firmato le carte per ufficializzare la loro separazione, in seguito alla quale i due dovrebbero spartirsi i loro beni equamente e la ex signora Gates arriverebbe a possedere circa 65 miliardi di dollari.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'annuncio arrivato qualche mese fa dell'imminente divorzio di Bill e Melinda Gates, ormai i due hanno ufficialmente firmato i documenti per ufficializzare la loro separazione. Questo è quanto riportato da TMZ che in anteprima è riuscito a fornire anche alcuni dettagli in merito agli accordi firmati dal magnate americano e la donna che fino a poco tempo fa era sua sua moglie.

Gli accordi del divorzio

Secondo la testata americana, infatti, sarebbero state rispettate le richieste avanzate nella prima fase della separazione, non essendoci un contratto prematrimoniale a tutelare l'interesse dei coniugi. Si è giunti, quindi, ad una divisione dei beni tra immobili e denaro, a cui si aggiunge il fatto che Melinda continuerà a portare il cognome Gates, mentre per quanto riguarda i figli essendo tutti maggiorenni, non è necessario stabilire una custodia. Stando ad una prima stima, quindi, poiché il patrimonio di Bill Gates ammonta intorno ai 130 miliardi di dollari, la sua ex moglie dovrebbe percepire una cifra che gravita in media sui 65 miliardi. Il divorzio, nonostante tutto, pare non sia stato sereno, ma porti con sé gli strascichi di questioni irrisolte nella famiglia, che in questi mesi si è vista sobbarcata da pettegolezzi e accuse di ogni genere, atte a giustificare una separazione così inaspettata.

I motivi della separazione

Il divorzio è stato annunciato lo scorso maggio, dopo ben 27 anni di matrimonio. I due avevano rivelato di aver preso la decisione di comune accordo e di continuare a lavorare l'uno accanto all'altra, dal momento che le associazioni da loro presiedute non subiranno alcun cambiamento dopo l'ufficializzazione del divorzio. In seguito, però, si è scoperto che a voler prendere le distanze sia stata proprio Melinda, che non avrebbe condiviso alcuni atteggiamenti adottati dal marito, a cui si aggiunge un tradimento di cui sarebbe venuta a conoscenza e che rappresenta uno dei misteriosi retroscena di questa separazione.