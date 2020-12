Dopo l'ufficializzazione della separazione tra Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng, arriva un bellissimo messaggio da parte del calciatore, a riprova che i due sono rimasti in ottimi rapporti. Boateng ha pubblicato una story che conferma la stima per Melissa, con cui è stato legato per ben nove anni e dalla quale ha avuto il figlio Maddox: “Grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la splendida mamma che sei e che sarai!”, ha scritto il giocatore tedesco-ghanese.

Il comunicato della separazione

Ieri, la Satta e Boateng avevano pubblicato sui rispettivi profili social un comunicato congiunto per annunciare l'addio: "Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox". Non a caso, la foto scelta per il post è stata uno scatto di famiglia che li mostra abbracciati a Maddox.

L'amore tra Melissa Satta e Boateng, dal matrimonio alla crisi

Stavolta, dunque, quella tra la showgirl e modella e il calciatore sembra essere una rottura definitiva. Per un po', avevano lasciato sognare i fan con un ritorno di fiamma che sembrava aver cancellato la crisi del 2019. Le cose, però, non sono andate come sperato e il tentativo si è rivelato un fallimento. Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng si erano legati nel 2011, dopo la fine della relazione tra lei e Christian Vieri. Il piccolo Maddox è nato il il 15 aprile 2014, a Düsseldorf, coronando la storia d'amore. Quindi, erano arrivate le nozze, celebrate nella romantica cornice di Porto Cervo il 25 giugno del 2016 con una festa sontuosa e tanti invitati vip. Quattro anni si è sciolto quel sacro vincolo, ma l'affetto reciproco è probabilmente destinato a restare immutato.