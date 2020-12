L'amore tra Melissa Satta e Kevin Boateng è finito per sempre. I due dopo un periodo in cui sembrava che la loro relazione procedesse bene hanno deciso di porre fine al loro rapporto. In seguito alle voci sempre più insistenti in merito al loro legame, che annunciavano una rottura già da questa estate, la showgirl ha voluto ufficializzare il tutto tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

L'annuncio di Melissa Satta

Erano mesi, ormai, che i due non pubblicavano foto insieme e che aleggiava aria di crisi, ma non arrivava nessun tipo di conferma da parte di nessuno dei diretti interessati. Tante le indiscrezioni e le insinuazioni sul loro conto, ma alcuni pensavano si trattasse solo di semplice riservatezza, dovuta al fatto di voler rimettere insieme i cocci di una storia che ha rischiato più volte di naufragare. Ma, invece, il silenzio nascondeva qualcosa di diverso e molto più difficile da comunicare, come la fine di un matrimonio, una storia d'amore che è stata importante, ed è così che la showgirl spiega su Instagram cosa ha portato entrambi a prendere la decisione di mettere fine al loro rapporto:

Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox

Il tentativo di tornare insieme

Un messaggio semplice e diretto, con il quale la modella ha comunicato la fine di un rapporto che mai smetterà di essere importante, soprattutto per la crescita del bambino nato dal loro amore. La decisione di riprovarci era sopraggiunta la scorsa estate, quando tra Melissa Satta e Kevin Boateng era evidente un riavvicinamento. Il calciatore aveva provato in ogni modo a riconquistarla, ma inizialmente senza successo. Dopo svariati tentativi e presunti flirt attribuiti ad entrambi, finalmente di comune accordo decisero di riprovarci perché convinti di poter dare una seconda possibilità alla loro famiglia. La modella aveva dichiarato in un'intervista, poco dopo l'ufficialità del loro ritorno: "Un momento di distacco può servire per riordinare le idee. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio". Ed è proprio quello che è accaduto, la coppia ha provato a ricostruire un rapporto che, però, ha ceduto nuovamente nonostante gli sforzi fatti da entrambi.