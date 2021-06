Bobo Vieri innamorato pazzo di Costanza Caracciolo: le tenerissime parole per la moglie e le figlie

Christian Vieri si è raccontato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’ex calciatore ha avuto parole colme d’amore per la moglie Costanza Caracciolo e per le figlie Isabel e Stella. Poi ha parlato della piaga della violenza sulle donne: “Mi fa rabbia. Non la concepisco. Chi usa violenza è un codardo, una nullità”.