Boris Johnson e sua moglie Carrie sono diventati genitori, è nata la loro bambina Boris Johnson è diventato padre di una bambina, sua moglie Carrie ha dato alla luce la loro secondogenita in un ospedale di Londra.

A cura di Ilaria Costabile

Boris Johnson, il primo ministro inglese, è diventato papà di una bambina. L'annuncio è arrivato nella mattinata di giovedì 9 dicembre 2021: sua moglie Carrie Symonds ha dato alla luce la sua secondogenita in un ospedale di Londra. In una nota, rilasciata da un portavoce della coppia si legge: "Sia madre che figlia stanno molto bene. La coppia vorrebbe ringraziare il brillante team del reparto maternità del SSN per tutte le loro cure e il supporto".

La seconda figlia del premier dalla moglie Carrie

L'annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso luglio, quando la moglie del premier britannico aveva comunicato la lieta notizia su Instagram, dichiarando però di aver subito un aborto alcuni mesi prima. La coppia si è sposata nel maggio di quest'anno, sebbene avessero giù un figlio, Wilfred, nato ad aprile 2020. Tra i due fratelli, infatti, intercorre poco più di un anno di differenza. Stando a quanto riferito dalla stampa inglese, quindi, sia la bambina che la madre hanno affrontato bene il parto e godono di buona salute e la nascita pare sia avvenuta in un ospedale pubblico, dal momento che secondo una nota riportata dal portavoce di Johnson, il primo ministro ha voluto ringraziare il Sistema Sanitario Nazionale.

Boris Johnson padre di altri cinque figli

Boris Johnson, in realtà, è già padre di altri cinque figli, l'ultima arrivata quindi porterebbe a quota 7 i pargoli del primo ministro inglese. I suoi primi quattro figli sono nati dal secondo matrimonio, quello con Marina Wheeler, da cui ha avuto due femmine Lara e Cassia e due maschi Milo e Theodore. Il quinto figlio, invece, è nato da una relazione extraconiugale del premier con la consulente d'arte Helen MacIntyre, risalente al 2009. Gli altri due figli, invece, sono frutto dell'amore con la sua ultima moglie, la giovanissima Carrie, conosciuta nel 2019.