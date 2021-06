“Bravissimo, amore mio”, con un messaggio Tommaso Zorzi fa pubblicamente gli auguri al fidanzato Tommaso Stanzani per gli esami di maturità terminati. Sotto un post pubblicato dal ballerino all’uscita dalla scuola, dopo avere sostenuto l’esame, il vincitore del Grande Fratello Vip non ha voluto far mancare il suo sostegno al fidanzato. Stanzani e Zorzi sono separati. Tommaso ha festeggiato insieme agli amici e ai genitori mentre Zorzi è in vacanza con la madre e la sorella. Ma anche da lontano ha voluto fare gli auguri al compagno.

Tommaso Stanzani: “Finalmente ho concluso questo percorso”

Via Instagram, Stanzani ha voluto ricordare così il giorno dei suoi esami di maturità: “Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile. Ero appena uscito da ‘Amici' e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno. Non è stato facile recuperare tutto ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente MATURO”. Nella foto compare insieme ai genitori che lo hanno sostenuto. Tra i primi commenti compare proprio quello del fidanzato.

Tommaso Zorzi è assente, è in vacanza con la madre

Ma Zorzi non ha potuto essere fisicamente vicino a Tommaso per festeggiare questo traguardo importante. Al momento è in vacanza insieme alla madre e alla sorella in Piemonte. Simpatica una battuta della sorella Gaia che, facendo riferimento alla differenza d’età con il ballerino di Amici, ha preso in giro il fratello: “Hai visto il fidanzato di Mati?”, ha chiesto riferendosi al giovanissimo fidanzato di una cugina, “Ha 16 anni, come piacciono a te”.