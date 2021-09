Briga e Arianna Montefiori annunciano la data delle nozze, ecco quando si sposeranno Briga e Arianna Montefiori hanno finalmente rivelato la data delle loro nozze. Dopo la proposta arrivata ad ottobre dello scorso anno, del matrimonio i due non ne avevano più parlato, per poi annunciare dopo la sfilata sul red carpet di Venezia che il giorno del fatidico “sì”, sarà il 18 dicembre 2021.

A cura di Ilaria Costabile

La loro storia d'amore va avanti già da qualche anno e decisamente a gonfie vele, tanto è vero che Briga e Arianna Montefiori, molto presto convoleranno a nozze. I due, però, non avevano ancora annunciato la data del matrimonio, rivelata dal cantante dopo la promenade sul red carpet di Venezia dove la coppia si è fatta fotografare affiatata e complice.

L'annuncio della data su Instagram

Il momento, in realtà, è molto più vicino di quanto si pensi, dal momento che come annunciato con un semplice post su Instagram e preannunciato in alcune stories da Briga, il matrimonio si terrà il 18 dicembre 2021. Ancora qualche mese e il cantante e l'attrice saranno marito e moglie. Accanto agli scatti, poi, Arianna Montefiori ha scritto: "Non vedo l'ora di sposarti. Guai a te se scappi", insomma una breve ma significativa dichiarazione d'amore e di intenti, che conferma quanto il loro legame si sia rafforzato e sia maturato nel tempo, portando i due a scegliersi per tutta la vita, camminando l'uno accanto all'altra e proseguendo questo bellissimo viaggio iniziato insieme.

La proposta un anno fa

Ad ottobre dello scorso anno, il cantante uscito dalla scuderia di Amici, aveva girato un video in cui inginocchiandosi chiedeva alla sua dolce metà di diventare sua moglie e alla risposta, ovviamente, l'attrice aveva risposto con un grande e sonoro "sì". Le prime avvisaglie degli imminenti fiori d'arancio c'erano state il giorno del compleanno di Arianna Montefiori quando, in regalo dal suo fidanzato, aveva ricevuto un bellissimo anello, preludio quindi della proposta che sarebbe arrivata di lì a qualche mese. Le nozze, quindi, arrivano a distanza di due anni dall'inizio della loro storia d'amore, che risale ad ottobre 2019. Al momento non ci sono altri particolari in merito all'organizzazione delle nozze, ma non mancheranno video e foto a testimoniare l'evento.