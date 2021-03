Britney Spears potrebbe valutare l'idea di diventare mamma per la terza volta. A chiederle di fare questo ulteriore passo è stato il fidanzato, Sam Ashgari, che ha confermato questo suo desiderio di paternità anche in un'intervista rilasciata a Forbes. Se la cantante dovesse davvero prendere in considerazione la possibilità di dare un figlio al suo compagno, si tratterebbe della terza gravidanza dopo 14 anni dall'ultima, ovvero quella da cui è nato suo figlio Jayden, fratello di Sean che ha solamente un anno più di lui.

Il sogno di diventare papà

Per chi non lo sapesse, Sam Ashgari, il personal trainer che ormai da tre anni è accanto a Britney Spears, ha solamente 26 anni, in quanto tra i due ci sono ben tredici anni di differenza, ma questo non avrebbe spaventato il ragazzo che a quanto pare ha maturato questo desiderio di paternità: "Voglio portare la mia relazione al prossimo livello. Non mi dispiacerebbe diventare papà, voglio essere un papà giovane" ha dichiarato alla testata americana. Sebbene il suo rapporto con i figli della pop star vada a gonfie vele, Ashgari sarebbe disposto a fare il grande salto e non è da escludere che anche Britney non possa cedere alla nostalgia di cullare nuovamente un bimbo tra le braccia. Proprio di recente, infatti, la voce di "Gimme More" ha pubblicato uno scatto che la vede con i suoi ragazzi, ormai adolescenti.

L'incontro tra Britney Spears e Sam Ashgari

Sebbene i due stiano insieme da poco più di tre anni, la loro conoscenza risale a qualche tempo prima. Sam e Britney, infatti, si sono conosciuti cinque anni fa sul set del video "Slumber Party". A raccontare di come sia avvenuto il loro incontro, prima professionale che sentimentale, è stato proprio il 26enne che ha ricordato: