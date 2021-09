Britney Spears si sposa, l’annuncio con un video su Instagram Dopo aver conquistato la libertà dalla tutela legale del padre Jamie, Britney Spears annuncia un’altra bellissima notizia con un video su Instagram. La pop star mostra fiera un vistoso anello di brillanti, già indossato all’anulare, simbolo della proposta di matrimonio che le ha fatto il suo fidanzato Sam Ashgari.

A cura di Ilaria Costabile

Sembra proprio che ci sia odore di fiori d'arancio per Britney Spears: la cantante ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui mostra soddisfatta un bello e vistoso anello di fidanzamento, meravigliandosi della proposta appena ricevuta e scrivendo: "Non posso crederci". Un lieto fine con i fiocchi per la pop star che, proprio da qualche giorno, è riuscita a vincere la battaglia che da anni portava avanti contro il padre, suo tutore legale e detentore dei suoi beni che, finalmente, l'ha lasciata libera di riappropriarsi della sua vita.

La proposta di matrimonio

Sorridente e ancora incredula Britney Spears, visibilmente eccitata per l'accaduto, annuncia sui social l'imminente matrimonio con il suo Sam Ashgari, suo compagno da poco più di tre anni. I due si sono sempre mostrati molto affiatati e complici, hanno condiviso i momenti peggiori della lunga battaglia della cantante per riconquistare la sua indipendenza e, quindi, dopo aver consolidato il loro rapporto e alimentato il loro amore, non poteva esserci che questa conclusione. Sam, quindi, ha chiesto la mano della pop star che non ha potuto far altro che accettare con immensa gioia. In una recente intervista, poi, lui ha dichiarato che non disdegnerebbe l'idea di avere un figlio dalla sua compagna. Per la Spears si tratterebbe del terzo figlio, a distanza di 14 anni dall'ultima gravidanza.

L'amore tra Sam Ashagari e Britney Spears

La storia d'amore tra Sam Ashgari e Briteny Spears è scoppiata ben tre anni fa. I due si sono conosciuti sul set di un video musicale, tra loro c'è stata subito una forte intesa e dopo una frequentazione inizialmente nascosta, alla fine tra scatti rubati e indizi social hanno ufficializzato i loro legame. Tra la pop star e il ballerino, anche modello, ci sono ben tredici anni di differenza, un distacco che, però, non hanno mai percepito e che lui ha più volte dichiarato non essergli mai pesato.