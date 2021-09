Bryan Ramirez e Paola De Filippis si sono sposati, la coppia si era conosciuta ad Amici Bryan Ramirez e Paola De Filippis si sono sposati due giorni fa, a Bari. Galeotta è stata la diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, stagione televisiva 2017/2018, che li ha fatti incontrare. La coppia adesso è in Puglia a godersi il meritatissimo viaggio di nozze: “Nessuna misura del tempo è abbastanza con te, ma cominceremo con per sempre”.

Bryan Ramirez e Paola De Filippis si sono sposati due giorni fa, a Bari. Galeotta è stata la diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, stagione televisiva 2017/2018, che li ha fatti incontrare. La coppia adesso è in Puglia a godersi il meritatissimo viaggio di nozze. Paola De Filippis su Instagram ha scritto: "Nessuna misura del tempo è abbastanza con te, ma cominceremo con per sempre

(Non abbiamo smesso di sorprendervi) Non vedo l’ora…".

La gioia di Bryan Ramirez e Paola De Filippis

Dal giorno del matrimonio, la coppia continua a pubblicare stories su Instagram per mostrare a tutti la loro felicità. Bryan Ramirez inquadra Paola De Filippis e dice ai fan: "Guardate mia moglie quanto è bella". Proprio Bryan Ramirez aveva deciso di sorprendere la bella Paola De Filippis con una dichiarazione d'amore diventata virale lo scorso luglio:

Ha detto sì. Quando sono caduto, tu eri lì a prendermi. Mi hai dato forza anche quando non ne avevo. Da quando ci sei tu, la mia vita è cambiata a 360 gradi. Sei stata la luce che ha illuminato il mio cammino. Oggi ti ho chiesto di sposarmi perché sono sicuro che sei la persona che voglio nella mia vita. Sono certo che siano pochi gli amori come il nostro. Siamo e saremo io e te contro il mondo. Ti amo con il cuore e non solo.

Il cammino di Paola e Bryan ad Amici

Paola De Filippis e Bryan Ramirez, entrambi ballerini, nella diciassettesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi non sono riusciti a vincere, ma alla fine hanno avuto qualcosa di ben più grande. In particolare, Paola De Filippis venne eliminata prima di accedere alle fasi finali della prima serata. Bryan Ramirez, invece, riuscì ad accedere alla fase serale, ma non andò troppo oltre. Poco importante, considerato che quello che adesso hanno insieme è molto più importante.