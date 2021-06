Poco prima del suo 30esimo compleanno, la modella e neomamma Emily Ratajkowski, ha pubblicato una serie di scatti su Instagram con il suo primogenito, nato tre mesi fa, Sylvester Apollo Bear. Alcuni follower hanno criticato il modo di tenere in braccio il bambino, tra i più duri con l'influencer uno dei giudici della tv più famosi del mondo, il giornalista Piers Morgan.

Le parole di Piers Morgan sulle foto pubblicate da Emrata

Il noto giudice televisivo – nei talent show di Britain's Got Talent e America's Got Talent – quando si è imbattuto nel post della modella, non è riuscito a trattenere il suo dissenso. E su Twitter ha scritto un velenoso messaggio per Emily Ratajkowski (per Instagram Emrata):

Non è così che si tiene un bambino in braccio. I tuoi milioni di follower non dovrebbero essere incoraggiati a fare lo stesso. Felice di darti alcuni consigli se ne hai bisogno.

L'amico di Meghan Markle, che è padre di quattro figli, è noto al grande pubblico per il suo sarcasmo e per l'essere sempre molto esplicito. In seguito alla polemica e ai numerosi commenti ricevuti, molti dei quali simili a quelli del giornalista, l'influencer ha disattivato i commenti al post.

in foto: Sebastian Bear McClard e Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski compie 30 anni

Emily Ratajkowski festeggia 30 anni. E questo è il suo primo compleanno da mamma. La supermodella e attrice americana è nata il 7 giugno 1991 e lo scorso 8 marzo ha dato alla luce il piccolo Sylvester Apollo Bear, frutto dell’amore col marito, il trentanovenne produttore cinematografico Sebastian Bear McClard. La coppia è convolata a nozze dopo poche settimane di frequentazione e sembra che la relazione proceda a gonfie vele. Così come la carriera della modella. Emrata è infatti diventata, col tempo, un punto di riferimento per molte donne (su Instagram è seguita da 27,6 milioni di follower) e in varie occasioni ha rivendicato la sua idea di essere donna e il suo concetto di femminismo, oltre che il gender fluid. Teso a voler essere presa sul serio preservando la sua libertà di sentirsi donna e sexy al tempo stesso.