Walter Zenga finisce in un piccolo vortice di polemiche sui social, dopo l'annuncio del suo divorzio dalla terza moglie Raluca Rebedea. L'ex calciatore e la sua storica compagna di vita si sono separati dopo ben 14 anni di matrimonio e due figli, ma a colpire maggiormente il pubblico sembra che sia stata una frase particolare scritta da Zenga quando ha confermato le voci di divorzio dai suoi social: "La libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivolta contro di noi". Quel "La libertà che le ho sempre dato" è apparso come un sintomo di cultura maschilista e ha sollevato molte critiche cui Zenga stesso ha risposto.

La versione di Walter Zenga

L'allenatore aveva forse già annusato l'odore di polemica, tanto da rimuovere velocemente la story dell'annuncio del divorzio da Raluca Rebedea. Ad ogni modo, ha precisato la sua posizione spiegando di essere stato frainteso: "Per tutti voi che avete giudicato senza sapere, a tutti voi che dovete sparare ca***te in televisione, online, sui vostri siti, che per avere due follower in più vi vendereste l'anima. A tutti voi che non capite niente. "La libertà che le ho dato" era una scelta se seguirmi o no coi bambini, chiaro? E adesso andate tutti quanti dove sapete. Siete proprio di una bassezza infinita". Lui e la Rabedea sono genitori di due figli, Samira e Walter Jr., nati rispettivamente nel 2009 e nel 2012.

L'annuncio del divorzio

Questo il post completo con cui Zenga ha spiegato i motivi che hanno portato alla rottura: "Quello che è apparso negli ultimi giorni sui media, sul divorzio della famiglia Zenga, è vero! Non volevo che io e mia moglie arrivassimo a questo punto, ma la vita è piena di sorprese! Confermerò ora, qui, in modo da non lasciare spazio a ulteriori interpretazioni. Io e mia moglie Raluca non siamo una coppia da qualche tempo, purtroppo i rapporti tra noi si sono raffreddati, sia per la distanza tra di noi, creata a causa del mio lavoro di allenatore, ma anche perché non riconosco più la donna che mi stava accanto per 14 anni di matrimonio! Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un'altra strada su cui andrà da sola d'ora in poi! La libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivolta contro di noi. Per rispetto per ciò che abbiamo vissuto insieme e per i nostri figli non posso darvi molti dettagli, soprattutto perché ho già chiesto il divorzio presso la Corte d'Appello di Dubai! Spero e vi chiedo di rispettare la mia privacy e lasciare che la vita prenda il suo corso naturale!".

Gli amori di Walter Zenga

Prima delle nozze con Raluca, che conobbe in aereo ai tempi in cui allenava in Romania, Zenga è stato sposato con Elvira Carfagna, madre di suo figlio Jacopo, e con Roberta Termali, da cui sono nati Niccolò e Andrea (ex concorrente di Temptation Island). Inoltre, ha avuto due importanti relazioni con Marina Perzy e Hoara Borselli.