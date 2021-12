Can Yaman e Demet Ozdemir non erano solo amici: spunta il segreto sul loro rapporto Can Yaman e Demet Ozdemir custodiscono un segreto mai rivelato alla stampa: secondo l’esperto di gossip avrebbero avuto una relazione clandestina nel corso delle riprese di Daydreamer Le Ali Del Sogno.

A cura di Gaia Martino

Daydreamer Le ali del Sogno è la soap opera che ha fatto sognare milioni di telespettatrici con la travolgente storia d'amore tra l'affascinante Can Divit e Sanem, interpretati da Can Yaman e Demet Ozdemir. Spesso sono circolate voci sui due attori molte delle quali li vedevano protagonisti di una storia d'amore fuori dal set. Nell'agosto 2020 il turco mise un punto alle indiscrezioni rivelando che tra loro, nonostante la grande sintonia, c'era solo una splendida amicizia: “Demet è un’amica. Non ci sentiamo molto, ma ci vogliamo bene” chiarì. Nelle ultime ore però sono spuntati alcuni retroscena sul loro rapporto rimasti fino ad oggi segreti. I due sarebbero stati travolti da una passione travolgente, riuscita a proteggere dalle luci dei riflettori.

Il segreto di Can Yaman e Demet Ozdemir

Alla stampa hanno sempre dichiarato che ad unirli era solo una splendida amicizia. La verità potrebbe però essere un'altra. L'esperto di gossip Alessandro Rosica ha raccontato su Instagram che Can Yaman e Demet Ozdemir sono stati protagonisti di una relazione clandestina: i due sarebbero stati segretamente fidanzati mentre lavoravano sul set di Daydreamer. Si parlerebbe di una storia fatta di alti e bassi, di un rapporto mai reso solido con il tempo che infatti, in seguito, li avrebbe separati dopo la decisione dell'attore turco di intraprendere una carriera cinematografica in Italia.

Demet Ozdemir oggi è fidanzata

Il segreto spoilerato dall'esperto di gossip si tratterebbe comunque di qualcosa che appartiene ormai al passato. Oggi l'attrice turca è felicemente fidanzata con il cantante e sceneggiatore Oguzhan Koc, suo connazionale, con cui condivide diversi post sul suo canale Instagram.

Si tratta di un volto cinematografico famoso, soprattutto in seguito la sua partecipazione come rappresentante della Turchia agli Oscar. Ha recitato in ‘The Buttlerfly's Dream' ed ha due album all'attivo, Ben Hala Ruyada e Ev. L'attrice ha ufficializzato la relazione con Oguzhan lo scorso febbraio, pubblicando il primo scatto di coppia.