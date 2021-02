I fan di Daydreamer – Le ali del sogno, soap opera turca che gode di un grande successo in Italia, hanno sperato a lungo che nascesse una vera relazione tra i due attori protagonisti, l'adoratissimo Can Yaman e la collega Demet Özdemir. Si è parlato di un flirt mai ufficializzato ("Siamo solo amici", diceva lei a Verissimo a ottobre), e l'ipotesi di vederli insieme appare ormai definitivamente tramontata, dal momento che l'attore risulta felicemente legato all'italiana Diletta Leotta. Inoltre, anche la Özdemir è uscita allo scoperto, mostrandosi sui social in compagnia del suo fidanzato: si tratta dell'attore, cantante e sceneggiatore Oğuzhan Koç, suo connazionale. L'attrice 29enne che in Daydreamer interpreta il ruolo di Sanem Aydin ha pubblicato un'immagine molto romantica sul suo profilo Instagram, con una semplice emoticon a forma di cuore come didascalia.

Chi è Oğuzhan Koç

Il fortunato è un artista molto amato in patria, che su Instagram vanta 1,7 milioni di fan. Nato il 13 maggio 1985, ha studiato antropologia ed economia. Ha iniziato a recitare a teatro e apparendo in alcuni spot pubblicitari per marchi internazionali. Tra i suoi film, si segnala "The Butterfly's Dream" (2013), che ha rappresentato la Turchia agli Oscar, senza però essere nominato. Ha inoltre due album all'attivo, "Ben Hala Rüyada" del 2013 e "Ev", uscito nel 2020.

E Can Yaman si mostra con Diletta Leotta

Curiosamente, Demet Özdemir ha ufficializzato la storia a pochi giorni di distanza da quanto Yaman aveva fatto la stessa cosa con Diletta Leotta. Si parla ormai da tempo del legame tra l'attore turco (che presto interpreterà Sandokan in Italia), tra rumors, indizi social, reticenze e paparazzate. L'annuncio vero e proprio è arrivato finalmente con uno scatto social che mostra Yaman e la Leotta insieme, al poligono di tiro, con Can che si mostra con tanto di pistola in mano. "Coppia pericolosa", ha scritto l'attore.