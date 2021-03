Carlo Di Francesco fa parte dell'orchestra del Festival di Sanremo 2021, come già era accaduto lo scorso anno. Il musicista è marito di Fiorella Mannoia da poche settimane e suo compagno di vita da più di 14 anni. La coppia, da sempre molto riservata, si è lasciata andare a una foto nel giorno del matrimonio con rito civile e ha scatenato i social. Volto di Amici di Maria De Filippi, Carlo Di Francesco ha sempre fatto di parlare di sé per il grande contributo dato alla musica italiana, così come sua moglie, tra le cantautrici più apprezzate del panorama discografico nostrano.

Il commento divertito di Fiorella Mannoia

Il musicista ha immortalato i momenti più significativi di questo festival condotto di nuovo da Amadeus e Fiorello. Un ‘Ci siamo‘ iniziale, il primo giorno, un laconico ‘Day 2‘ a scandire il secondo e ‘Smascherato per un attimo' il terzo giorno, in cui lo si vede per un breve istante senza mascherina davanti le sue percussioni. Fiorella Mannoia gli ha commentato la seconda foto con un ironico ‘Torna a casa‘, divertita all'idea di saperlo lontano per qualche giorno. Prestare un sorriso è sempre stata la loro specialità e anche in questo clima festivaliero non si sono smentiti.

in foto: L’orchestra del Festival di Sanremo 2021

Sposati da due settimane

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati dopo più di 14 anni di relazione stabile nella giornata di lunedì 22 febbraio 2021. I due artisti hanno pronunciato il fatidico "sì" e si sono uniti in matrimonio con un outfit poco tradizionale, soprattutto per la cantautrice che ha sfoggiato un completo bianco, giacca pantalone, molto rock, con le converse platino ai piedi. Spesso la loro differenza d'età è stata messa al centro di discorsi immotivatamente gossippari, ma la solidità del loro rapporto ha sempre sovrastato queste chiacchiere da bar. Una delle coppie che ha sempre mantenuto una forte individualità professionale nonostante, di fatto, siano compagni di vita e di lavoro quasi simbiotici.