Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco hanno aggiunto un altro tassello alla loro storia d'amore, nella giornata di lunedì 22 febbraio 2021, infatti, i due artisti hanno pronunciato il fatidico "sì" e si sono sposati dopo ben 14 anni insieme. Spesso la loro differenza d'età è stata messa al centro di discorsi perditempo e gossippari, ma la solidità del loro rapporto ha sempre sovrastato le chiacchiere da bar. Una delle coppie che ha sempre mantenuto una forte individualità professionale nonostante, di fatto, siano compagni di vita e di lavoro quasi simbiotici.

Fiorella Mannoia ha detto "sì"

Ventisei anni di differenza e non sentirli, anche dopo più di un decennio trascorso l'uno accanto all'altra. Eppure, nonostante la loro relazione non abbia mai avuto di bisogno di essere definita in qualche modo, Fiorella Mannoia e il produttore musicale Carlo Di Francesco hanno deciso di coronare il loro amore, ufficializzando la loro unione con il vincolo del matrimonio. La celebrazione del rito civile si è svolta stamattina e ha visto la cantante scegliere come vestito da sposa un completo bianco con un paio di converse platino, fedele al suo stile rock anche nel giorno delle nozze.

La storia d'amore tra Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco

La notizia delle nozze era stata resa nota lo scorso mese dal settimanale DiPiù, ma non vi era stata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. I due si sono conosciuti quasi 14 anni fa, ma hanno reso nota la loro relazione dopo ben dieci anni di fidanzamento. Nel 2017, infatti, Carlo Di Francesco ufficializza la sua storia d'amore con Fiorella Mannoia, ma la prima foto di coppia sui social arriva addirittura l'anno dopo, nel 2018. Per la cantante il matrimonio non era mai stata una priorità, ma si è detta pronta a compiere il grande passo, per cui, i due si sono trovati finalmente a giurarsi amore eterno. Sul loro rapporto l'artista 66enne si è sempre espressa in maniera entusiasta: "Siamo complementari e questo fa sì che la nostra unione duri. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai". Tra i tanti segreti che hanno mantenuto vivo il loro legame negli anni, come dichiarò qualche anno fa in un'intervista la Mannoia, c'è la capacità di ridere insieme, di essere compagni di gioco, di vita, di viaggi e di nuove esperienze: "Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo. di muscoli. Per il resto è un'invenzione. La vecchiaia non esiste".