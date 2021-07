Carolina Marconi prosegue la sua battaglia contro il tumore al seno. Un nuovo step raccontato via social, sempre con grande positività, è il taglio dei capelli: "Ho finalmente tagliato i capelli. Vi piacciono? Non pensavo ma sono molto comodi". Carolina Marconi dà una lezione, un esempio importante su come affrontare questa battaglia ma allo stesso tempo precisa: "Mi vedete sorridente sempre ma non pensate che non ne soffra".

Il messaggio di Carolina Marconi

Il tumore al seno non le ha di certo tolto la voglia di sorridere. Sin da quando Carolina Marconi ha cominciato il ciclo di chemioterapie, si è data da fare per dimostrarsi forte al grido dei suoi hashtag #semprepositivi e il battagliero ed eloquente #nonsimollauncazzo. La ex gieffina rivela: "Qualche volta un piantino lo faccio per sfogarmi, ma la vita è adesso: godetevela".

Ciao ragazzi come state? Io bene ho finalmente tagliato i capelli vi piacciono? 😁🙃nn pensavo ma sono molto comodi ,adesso quando faccio la doccia ci metto davvero poco e nn un’ora come facevo prima ad asciugarli 🤪mi vedete sempre sorridente nn crediate che nn ne soffra, x una donna sono importanti i capelli ,quando ti ritrovi in questa situazione chi ha vissuto questa quest’esperienza mi può capire ,vedere cadere i tuoi capelli nn e’ di certo una cosa bella ..poi penso che se cadono e’perche ‘allora vuol dire che la chemio effettivamente sta facendo il suo lavoro per un futuro più tranquillo..L’ importante e’ stare bene ,e’ “la salute che conta @.. cerco di vedere il bene e dico sempre … nn e’ detto che tutto sia un male .. bisogna vederlo da un altro punto di vista 😁🙃 ..ripeto non è per niente facile ma vorrei provare a vivere le giornate più “dure “nella maniera più serena possibile cercando comunque di renderle speciali 😁🤩..qualche volta un piantino lo faccio x sfogarmi xche fa bene dopo mi rialzo più energica e positiva di prima xche nella vita vale la pena lottare sempre senza mai arrendersi💪🏽🙃 … la vita e’ adesso …. godetevela ..Buona serata oggi mangio la pizza 🍕insieme alla mia famiglia (senza la mozzarella )e’Domenica me la concedo e sono tanto felice x questo sono fortunata …Buona serata a tutti e ancora grazie x il sostegno vi abbraccio a tutti vi voglio bene ❤️🙏🏽 Carolina

#semprepositivi #tumorealseno #nnsimollauncazzo

Carolina Marconi fidanzata con Alessandro Tulli

Carolina Marconi è legata ad Alessandro Tulli, ex giocatore che ha militato anche nelle fila della Roma. I due stanno insieme dal 2014. È un grande amore per Carolina Marconi, un amore che non le ha fatto mancare il suo sostegno in questo momento così difficile.