Carolina Marconi continua la lotta al cancro, la ex gieffina è bellissima con la parrucca La ex concorrente del Grande Fratello non perde la sua positività e il desiderio di preservare la sua bellezza a femminilità, nella sua lotta al tumore al seno. Sui social dove sta raccontando giorno dopo giorno il suo percorso, si mostra con un’elegante parrucca, dopo la scelta obbligata di rasarsi i capelli.

A cura di Valeria Morini

Carolina Marconi continua la sua lotta al cancro, sempre con ottimismo e positività. La ex concorrente del Grande Fratello sta raccontando questa drammatica esperienza passo dopo passo sui suoi social, dove non rinuncia alla bellezza e alla femminilità: per questo si mostra sempre molto curata e sorridente e, nelle ultime stories, ha sfoggiato una parrucca che le dona molto. Qualche giorno fa, aveva scelto di rasarsi completamente, dopo aver subito gli effetti della chemioterapia.

Il racconto del cancro sui social

Carolina ha svelato a maggio di avere un tumore al seno, dichiarando subito che avrebbe affrontato i lati più negativi della chemio – iniziata a metà giugno – senza farsi scoraggiare: "Ho sempre portato i capelli lunghi ma non è un problema cresceranno e mi divertirò a cambiare i look con le parrucche. Sicuramente perderò anche le mie ciglia, ma ci sono sempre le ciglia finte". A inizio luglio ha deciso di rasarsi definitivamente, definendo quel taglio come "una liberazione". "Dico sempre che non sono malata. Non siamo malati", ha dichiarato, "È solo una situazione da risolvere!".

La paura per la chemioterapia, poi superata

La showgirl venezuelana, lanciata dalla partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello e apparsa anche nel film Matrimonio al Sud, si è sottoposta già ad alcune sedute di chemio. Durante la prima volta, inizialmente ha provato molta paura, comprensibilmente, ma poi è riuscita a superarla, pensando al futuro che vede roseo: "Ero spaventata, non sapevo che effetto mi potesse fare questo liquido che piano piano scorreva nelle mie vene, meno male che avevo la mascherina ed ho fatto un piccolo piantino così nessuno l’ha notato. Poi la paura è finita, mi sono distratta, ho pensato a tutte le cose belle che dovrò fare una volta terminato tutto, al mio grande sogno di diventare mamma, i miei progetti da realizzare. Devi pensare e sognare solo cose belle".