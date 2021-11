Carolina Marconi ha finito la chemioterapia, festa e lacrime per la guerriera: “È stata dura”

Carolina Marconi ha finito il ciclo di chemioterapia. Alla modella ed ex concorrente del Grande Fratello è stato diagnosticato un cancro al seno. Così, si è ritrovata a dovere affrontare una battaglia dolorosa, che ha portato a interventi delicati: "Mi hanno tolto e ricostruito entrambi i seni" e a estenuanti cicli di chemioterapia. In queste ore, l'annuncio: "Ultima chemio, è finita".

Dopo l'ultimo ciclo di chemioterapia, la famiglia e gli amici di Carolina Marconi hanno accolto la modella con un fragoroso applauso. Nella sala d'aspetto dell'ospedale, poi, è stato appeso uno striscione con la scritta: "Traguardo raggiunto guerriera". La festa è proseguita a casa, dove Carolina ha trovato un altro striscione ad attenderla: "Dopo ogni tempesta ritorna sempre il sole, bentornata guerriera, ti amiamo…". Tra palloncini colorati e buona musica, le persone che ama hanno celebrato il coraggio con cui ha affrontato la malattia.

Durante la festa, Carolina Marconi si è ritagliata un momento per fare un discorso. Ha tolto la parrucca e commossa ha ringraziato tutti coloro che le sono stati vicino, dal fidanzato Alessandro Tulli alla sua famiglia:

“Ai miei amici, al mio fidanzato, alla mia famiglia… grazie di cuore a tutti. Ognuno di voi mi ha dato qualcosa, mi ha lasciato qualcosa in questi sette mesi. È stato un percorso molto duro, però allo stesso tempo un percorso meraviglioso perché ho capito tanto, mi fa capire tanto. Sicuramente la mia vita non sarà più come prima, ma vi dico la verità, sarà meglio di prima, perché mi voglio godere fino all’ultimo minuto tutto. A ogni donna che si trova a dover affrontare una cosa del genere, dico che è la testa che comanda, bisogna avere la forza e sempre il sorriso, perché passa tutto”.