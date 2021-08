Carolina Marconi ha perso il suo cane: “Aiutatemi a ritrovare Zora. È la mia vita, sto malissimo” Sono ore di angoscia per Carolina Marconi. L’ex concorrente del Grande Fratello ha perso la sua cagnolina Zora, un chihuahua a pelo lungo. Su Instagram, ha chiesto aiuto per poterla riportare a casa: “Se c’è qualcuno che ha visto qualcosa o l’ha trovata, pensate che c’è la sua mamma che sta malissimo e non vede l’ora di riabbracciarla. Lei è la mia vita”.

A cura di Daniela Seclì

Sono ore di angoscia per Carolina Marconi. La modella ed ex concorrente del Grande Fratello ha perso l'amatissimo chihuahua. Chiunque ami gli animali, può comprendere il suo stato d'animo. In un accorato appello pubblicato su Instagram, Marconi ha chiesto l'aiuto di tutti per riportare a casa la sua Zora, che ha 11 anni e ha bisogno di cure.

L'appello di Carolina Marconi

Nell'appello pubblicato su Instagram, Carolina Marconi ha fatto sapere che un operaio ha lasciato sbadatamente il cancello aperto e Zora è uscita di casa, senza fare più ritorno. La zona in cui la cagnolina è stata smarrita è Roma Nord, zona Tomba di Nerone. Nel post, la modella ha aggiunto ulteriori dettagli per facilitare la ricerca e ha chiesto a chi la trovasse di portarla subito da lei:

"Urgente! Ieri pomeriggio si è persa la mia cagnolina di nome Zora. È un chihuahua con pelo lungo di color bianco champagne. Un operaio ha lasciato senza volere il cancello del mio giardino aperto. Dalle telecamere si vede che esce fuori ma non torna più indietro. È successo a Roma Nord in zona Tomba di Nerone – via Cassia, nei pressi del Carrefour. È munita di chip e abbiamo già sporto denuncia agli organi competenti. Al momento della scomparsa aveva un collarino antiparassitario. Vi prego aiutatemi a ritrovarla. Se c’è qualcuno che ha visto qualcosa o l'ha trovata, pensate che c’è la sua mamma che sta malissimo e non vede l'ora di riabbracciarla…lei è la mia vita!"

Carolina Marconi e la battaglia contro il cancro

Per Carolina Marconi è un momento molto delicato. L'ex gieffina sta lottando contro un cancro al seno. Sui social sta condividendo le tappe della sua battaglia: la chemioterapia, la caduta dei capelli, il coraggio di affrontare quella che preferisce definire "una situazione da risolvere" con un bel sorriso stampato sul volto. In questa fase, Carolina Marconi ha bisogno di serenità, perciò in tanti si stanno attivando per diffondere il suo appello e riportare Zora a casa il prima possibile.