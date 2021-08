Carolina Marconi ritrova il suo cane Zora: “È il giorno più bello della mia vita” opo la disperazione delle scorse ore, con una denuncia di sparizione pubblicata sui social, la showgirl ha dato notizia in queste ore dl ritrovamento in un canile romano di Zora, la sua cagnolina che aveva perduto nelle scorse ore, incapace a ritrovarla: “un grazie speciale alla signora anonima che ha avuto il buon cuore di portarla al canile di Valle Grande”.

Carolina Marconi ha ritrovato il suo cane. Dopo la disperazione delle scorse ore, con una denuncia di sparizione pubblicata sui social, la showgirl ha dato notizia in queste ore dl ritrovamento in un canile romano di Zora, la sua cagnolina. Lo fa attraverso la pubblicazione di alcune storie pubblicata su Instagram in cui la vediamo proprio con in braccio il suo cane e l'accompagnamento di un messaggio di ringraziamenti per chiunque abbia fatto qualcosa per aiutarla a ritrovare Zora

Un ringraziamento a tutte le persone che mi hanno aiutata, a tutti i volontari che non si sono mai fermati, a tutti quelli che hanno condiviso. E un grazie speciale alla signora anonima che ha avuto il buon cuore di portarla al canile di Valle Grande.

L'appello di Carolina Marconi

Nell'appello pubblicato su Instagram, Carolina Marconi aveva fatto sapere che un operaio avesse lasciato sbadatamente il cancello aperto e Zora fosse uscita di casa, senza fare più ritorno.

La zona in cui la cagnolina era stata smarrita è Roma Nord Nel post, la modella aveva aggiunto ulteriori dettagli che poi si sono evidentemente rivelati utili nel facilitare la ricerca e ha chiesto a chi la trovasse di portarla subito da lei. Queste le parole da lei scritte:

"Urgente! Ieri pomeriggio si è persa la mia cagnolina di nome Zora. È un chihuahua con pelo lungo di color bianco champagne. Un operaio ha lasciato senza volere il cancello del mio giardino aperto. Dalle telecamere si vede che esce fuori ma non torna più indietro. È successo a Roma Nord in zona Tomba di Nerone – via Cassia, nei pressi del Carrefour. È munita di chip e abbiamo già sporto denuncia agli organi competenti. Al momento della scomparsa aveva un collarino antiparassitario. Vi prego aiutatemi a ritrovarla. Se c’è qualcuno che ha visto qualcosa o l'ha trovata, pensate che c’è la sua mamma che sta malissimo e non vede l'ora di riabbracciarla…lei è la mia vita!"

I problemi di salute di Carolina Marconi

La vicenda si intrecciava al momento particolarmente complesso che la modella sta vivendo in questi mesi. Carolina Marconi sta lottando contro un cancro al seno e i social la aiutano a condividere le tappe della sua battaglia: la chemioterapia, la caduta dei capelli, il coraggio di affrontare quella che preferisce definire "una situazione da risolvere" con un bel sorriso stampato sul volto.