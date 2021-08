Che fine ha fatto Megan Gale? Com’è e cosa fa oggi Ripercorriamo la carriera della modella australiana, nota in Italia per una serie di pubblicità Omnitel, la co-conduzione al Festival di Sanremo 2001 e la partecipazione ad alcuni cinepanettoni. Dopo un fulminante ritorno alla carriera di attrice con Mad Max: Fury Road (ma doveva essere pure Wonder Woman), oggi vive a Melbourne con il compagno Shaun Hampson e i loro due figli, ha lasciato le passerelle da tempo, ha affrontato alcuni drammi personali ed è impegnata per il sociale.

A cura di Valeria Morini

Il pubblico italiano non l'ha mai dimenticata: che fine ha fatto Megan Gale, ex modella che per anni è stata una star nel nostro Paese? Oggi la giunonica (è alta 1,80 m) protagonista degli spot Omnitel, ha 46 anni e vive nella sua Australia, a Melbourne, insieme al compagno Shaun Hampson e i loro due figli. La Gale fa la mamma e gestisce una residenza per le vacanze. In passato, oltre alla carriera come top model e attrice ha mandato avanti un'azienda di cosmetica per bambini attraverso la quale promuoveva suggerimenti per mantenere il benessere fisico e mentale, The Mindful Life, che però ha scelto di chiudere dopo la morte del fratello. Ecco tutto quello che c'è da sapere su una delle icone degli anni '90 e sulla sua vita e carriera, eclettiche e decisamente interessanti.

La carriera di Megan Gale dagli anni '90 a oggi

Nata a Perth il 7 agosto 1975, con mamma in parte di etnia Maori, Megan Gale ha fatto ingresso nel mondo fashion nel 1994, ma la celebrità è arrivata proprio in Italia, nel 1999, con una serie di indimenticati spot di Omnitel (all'epoca così era chiamata Vodafone). Affascinante, sensuale, con un fisico mozzafiato, l'australiana si è imposta come un vero e proprio sex symbol, oggetto di adorazione da parte del pubblico maschile. Volto della società di telefonia sino al 2006, ha sfruttato pienamente questo periodo di notorietà. Ha co-presentato il Festival di Sanremo 2001 insieme alla compianta Raffaella Carrà, Massimo Ceccherini ed Enrico Papi, ha partecipato a tanti altri programmi e non si è fatta mancare le consuete apparizioni tra film e cinepanettoni, vedi Vacanze di Natale 2000, Body Guards – Guardie del corpo e Stregati dalla luna, senza dimenticare il videoclip www.mipiacitu dei Gazosa. Nel 2008 ha annunciato il ritiro dalle passerelle (in seguito sarà giudice del talent Next Top Model Australia), ha poi condotto la trasmissione Body Work su La5 e ha cercato di inserirsi nel cinema internazionale, ma senza troppa fortuna. Ha recitato Stealth – Arma suprema di Rob Cohen, in I Love You Too (dove interpreta una modella… italiana!) e in The Water Diviner del connazionale Russell Crowe, ma le è purtroppo sfuggita l'occasione che avrebbe potuto cambiarle la vita per sempre: Megan Gale doveva essere Wonder Woman al cinema, ma il progetto di un film sulla Justice League diretto da George Miller è saltato e successivamente il ruolo è andato a Gal Gadot. Va però segnalata la folgorante la partecipazione a Mad Max: Fury Road (2015) dello stesso Miller con Charlize Theron e Tom Hardy, probabilmente uno dei due o tre film più importanti degli ultimi dieci anni: Megan regala una scena di nudo e ha un ruolo piccolo ma significativo, quello dell'intrepida Valchiria.

Megan Gale in Mad Max: Fury Road

Megan Gale oggi è sposata e ha due figli: la vita privata

Il tempo non passa per la Gale, sempre bellissima dopo aver superato i 40 anni e felicemente accasata con il giocatore di football australiano Shaun Hampson, classe 1988. Si sono messi insieme nel gennaio 2011 e hanno annunciato il fidanzamento nel 2017, anche se non hanno ancora pianificato il matrimonio. Dall'amore con Hampson sono nati due figli: River Alan Thomas è venuto al mondo il 13 maggio 2014, Rosie May Dee il 6 ottobre 2017. Purtroppo, in mezzo c'è stato un doloroso aborto spontaneo, nel 2016. Non è l'unico dramma che la Gale ha dovuto affrontare. Sia il padre che il suocero sono infatti morti di cancro. Nell'agosto 2020, inoltre, in un bosco è stato trovato morto il fratello Jason Gale, 49 anni, scomparso da una settimana. Per circa due mesi la ex modella si è chiusa nel silenzio social, troppo provata per commentare. Le restano la madre e un altro fratello maggiore.

L'impegno per il sociale

Come dicevamo, dopo la morte di Jason ha scelto di chiudere la sua attività dedicata alla cosmesi per bambini, e ha aperto una casa vacanze con il suo compagno a Daylesford, una città termale dello stato di Victoria, a circa 100 km da Melbourne. Inoltre, la Gale è sempre stata impegnata per il sociale. Quando era in Italia, ha prestato la propria immagine per campagne contro il vandalismo a Milano, contro l'abbandono degli animali domestici durante il periodo estivo e per promuovere la donazione di sangue. Nel 2005, è diventata ambasciatrice nazionale per Kids Help Line e nel 2009 è stata nominata la prima ambasciatrice nazionale ufficiale per la Croce Rossa. Dal suo profilo Instagram offre consigli sul make up e continua a promuovere stili di vita sana.