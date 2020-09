Nuova fiamma di Mario Balotelli, Alessia Messina è ormai schizzata tra le ultime ricerche del web nel giro di qualche giorno. Il suo nome, in realtà, non era del tutto sconosciuto nel mondo dello spettacolo, dal momento che ha partecipato a diversi programmi targati Mediaset. Attualmente è lontano dal piccolo schermo, ma su Instagram raccoglie un folto seguito di fan che non esitano a commentare gli scatti in cui mostra tutta la sua bellezza.

Da Veline a Temptation Island

Nata il 5 ottobre 1993 in Sicilia, a Paternò, la bella Alessia inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2012, partecipando al programma Veline, show itinerante con il quale alcune giovanissime ragazze si proponevano per l'iconico ruolo di Striscia la Notizia. In quell'occasione rivelò che tra i suoi sogni lavorativi c'era quello di entrare nell'Arma dei Carabinieri, perché affascinata dalla possibilità di collaborare con la giustizia. A qualche anno di distanza dalla partecipazione al programma estivo di Canale 5, però, entrò a far parte del cast di Uomini e Donne come corteggiatrice di Amedeo Andreozzi. Il tronista finì per sceglierla, insieme infatti completarono il percorso nel programma di Maria De Filippi, dopo il quale testarono il loro sentimento partecipando a Temptation Island. Anche in questo caso conclusero insieme questa esperienza nonostante alcune incomprensioni e tensioni, il loro legame infatti non durò abbastanza a lungo e finirono per lasciarsi.

Alessia Messina ora è lontana dalla tv

Da quel momento Alessia Messina si è allontanata dal televisione, ma ha continuato ad avere successo come modella e su Instagram il suo profilo è seguito da più di 500mila persone. Ultimamente proprio sui social aveva dichiarato di aver iniziato un nuovo lavoro, lontano dal mondo dello spettacolo. Il caso ha voluto, però, che i riflettori fossero di nuovo su di lei, in seguito alla scoperta dell'inaspettata frequentazione con "Super Mario Balotelli".