L'uomo che sta regalando una nuova vita a Gessica Notaro, dopo la drammatica vicenda del 2017, si chiama Davide Brunelli: "Mi ha letteralmente scolpito il viso e così ricomincia a comparire il mio vero volto. Sono quattro anni che mi sento chiusa in una maschera di gomma". Ma chi è davvero il Dott. Davide Brunelli? Scopriamo di più sul dirigente e specialista in Dermatologia e Venereologia che sta aiutando Gessica Notaro a ritrovare la sua felicità.

La carriera e il curriculum di Davide Brunelli

Il Dott. Davide Brunelli è il dirigente medico della Dermatologia dell'Ospedale Bufalini di Cesena. È nato nel 1965, ha quindi 56 anni. Dopo aver ottenuto la maturità classica nel 1984, si iscrive a Medicina e Chirurgia laureandosi nel 1990 con il massimo dei voti. Si specializza in Dermatologia e Venereologia, dimostrandosi da subito in grado di fare la differenza. Nel 1994 ottiene il diploma con il massimo dei voti e dall'anno seguente è incaricato presso la Divisione Dermatologia – Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. Dal 1997, a seguito di concorso pubblico, è assunto in qualità di Medico Dirigente di I° livello presso lo stesso Ospedale in cui tuttora opera. È specializzato nella terapia laser. È autore di numerose pubblicazioni su riviste mediche nazionali e internazionali, ha contribuito e sta contribuendo a rivoluzionare il suo campo attraverso il suo lavoro quotidiano.

Le parole del dottor Davide Brunelli

Al Messaggero, Davide Brunelli ha così parlato dell'intervento e di come Gessica Notaro è stata in grado di reagire: "È una ragazza molto coraggiosa e forte. Lo ha dimostrato nel corso dei quattro anni di cure che abbiamo fatto. Quest'ultimo intervento tecnicamente è stato perfetto. Incrociamo le dita che i tessuti reagiscano bene". Quei tessuti che Eddy Tavares voleva cancellare, quella bellezza violata sta rifiorendo anche grazie a questo dottore dal cuore e dalle mani d'oro.