Chi è Eleonora Storaro, la fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo Gianluca Ginoble è fidanzato con Eleonora Venturini Storaro, nipote del direttore di fotografia Vittorio Storaro. Su Instagram, il cantante de Il Volo ha presentato la sua dolce metà con una foto.

A cura di Elisabetta Murina

Gianluca Ginoble svela finalmente l'identità della fidanzata: è Eleonora Venturini Storaro, nipote del famoso direttore della fotografia Vittorio Storaro. Dopo averne parlato a Verissimo (senza dare troppe informazioni), il cantante de Il Volo ha finalmente presentato la sua dolce metà ai fan, con un romantico post su Instagram.

Il post di Gianluca Ginoble

Su Instagram, Gianluca ha pubblicato la prima foto con la fidanzata Eleonora Venturini Storaro, scrivendo: "E dopo ho incontrato te". Con questo post, il giovane tenore ha finalmente svelato l'identità della sua nuova fiamma, di cui sembra essere davvero innamorato. Già lo scorso 7 novembre, ospite nel salotto di Verissimo con Ignazio Boschetto e Piero Barone, Gianluca aveva raccontato a Silvia Toffanin di essere impegnato con una ragazza che ha lo stesso nome di sua madre: "Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora". E aveva anche spiegato di essere innamorato di lei: "Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo publicamente: sono felice". Anche se, in quell'occasione, non aveva voluto fornire troppi dettagli su di lei.

Chi è Eleonora Venturini Storaro

Eleonora Venturini Storaro (IG @eleonora.venturini.storaro)

Eleonora Venturini Storaro è la nipote di Vittorio Storaro, direttore della fotografia e vincitore di tre premi Oscar per Apocalypse Now, Reds e L'ultimo imperatore. Nata a Roma, è laureata in Scienze della Moda e del Costume all'Università La sapienza di Roma e ora frequenta il corso di Fashion Design presso l'Istituto Marangoni di Milano. Attualmente lavora come graphic designer. Su Instagram (IG @eleonora.venturini.storaro), dove conta più di 17mila follower, condivide scatti che la ritraggono da sola o in compagnia del nonno Vittorio. E come si legge sul suo profilo, è anche amante dello sport. Non si sa come lei e Gianluca si siano conosciuti, né da quanto tempo siano ormai una coppia. Tuttavia, anche la giovane designer ha voluto condividere la loro prima foto insieme.