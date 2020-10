Luigi Berlusconi ha sposato la fidanzata Federica Fumagalli, sua compagna dal 2012. Le nozze sono state celebrate a Milano il 7 ottobre, con rito religioso e una cerimonia in forma privata. Insieme da quasi 10 anni, Luigi e Federica si sono sempre tenuti accuratamente lontani dal mondo della cronaca rosa, concedendosi qualche incursione nei magazine di settore di tanto in tanto. Ma chi è la donna che ha stregato l’ultimogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario?

Federica Fumagalli accanto a Berlusconi dal 2012

Originaria di Sirone (LC), Federica Fumagalli è la figlia di un imprenditore noto a Lecco. Ha conosciuto Luigi Berlusconi nel 2012 quando entrambi studiavano presso la prestigiosa Università Bocconi di Milano. La loro storia sarebbe cominciata subito dopo quei primi incontri. All’epoca, Luigi Berlusconi usciva dalla relazione con la precedente fidanzata, Ginevra Rossini, nipote dell'imprenditore Salvatore Ligresti. Secondo una serie di articoli di giornale comparsi sulla stampa locale anni fa, gli abitanti di Sirone sarebbero stati i primi ad accorgersi dell’amore in corso tra Luigi e Federica. A far scattare l'allerta sarebbe stata un’auto blindata e con bodyguard a bordo che pare fosse solita attraversare il paese per fermarsi all’esterno dell’abitazione dei Fumagalli e prelevare la ragazza. Ad attenderla in auto ci sarebbe stato il giovane e famoso fidanzato.

in foto: Una foto di Luigi e Federica del 2015

Che lavoro fa Federica Fumagalli

Federica, esperta nel settore della comunicazione, è co-fondatrice insieme a Manuel Bogliolo di MB Projects, società che si occupa di eventi e comunicazione. Tra i suoi clienti compaiono alcuni tra i marchi di moda più importanti e noti a livello internazionale. Prima di mettersi in proprio, la compagna di Luigi Berlusconi ha lavorato per la GM/PR Consulting, altra agenzia di comunicazione di Milano specializzata nei settori moda e lusso.

La proposta di matrimonio e le nozze con Berlusconi

Secondo quanto scrive il settimanale Chi, Luigi avrebbe chiesto alla compagna Federica di sposarlo durante le recenti feste di Natale. Dopo le nozze, la coppia dovrebbe trasferirsi nella villa di via Rovani a Milano, che al momento è in fase di ristrutturazione. La coppia convive già da qualche anno insieme ai cani Uno e Arturo. È stata smentita la notizia della gravidanza dell’imprenditrice circolata nell’ottobre scorso.