Francesca Valiani è la donna al fianco di Jovanotti da tanti anni: la sua compagna inseparabile, moglie del cantante dal 2008 e madre della loro figlia Teresa Cherubini. "Francesca ha più ambizioni su di me di quante ne abbia io. Tante cose le ho fatte per farla contenta", aveva raccontato di lei Jovanotti, "Dalle piccole, come mettermi un bell’abito perché so che a lei piace vedermi vestito non come un bambino. Un uomo da solo è una disgrazia. Io credo molto nella coppia, la coppia è una potenza”. Ecco chi è Francesca, lontana dal mondo dello spettacolo.

L'amore con Jovanotti

Nata l'11 giugno 1969, Francesca Valiani è di tre anni più giovane del marito e come lui è di Cortona, dove hanno trovato il loro nido d'amore e risiedono da anni (salvo un periodo trascorso in America). Lorenzo Cherubini in realtà è nato e cresciuto a Roma perché il padre lavorava come gendarme in Vaticano, ma entrambi i genitori provenivano dalla città in provincia di Arezzo, dove lui ha trascorso buona parte della sua infanzia. Lui e la Valiani si conoscono da quando erano ragazzi, come raccontò lei nel 2012 a Vanity Fair: "Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. Ce l’ho ancora". La loro relazione è iniziata nel 1994, coronata nel 1998 dall'arrivo della figlia Teresa (nata il 13 dicembre, come ci ricorda la canzone "Per te"). Nel 2008, i due si sono sposati nella Cattedrale di Santa Maria Nuova di Cortona, accompagnati dal violino della figlia.

Francesca Valiani, lavoro e profilo Instagram

Francesca Valiani è lontana dal mondo dello spettacolo e fa la fotografa. Nel 2012 ha pubblicato il libro Tutti i giorni, in cui ha raccolto gli scatti che raccontano della sua vita con Jovanotti (lui ne ha curato la prefazione). Anche il suo profilo Instagram "fravaliani" contiene una lunghissima serie di scatti, tutti in formato "simil-Polaroid", che ritraggono i viaggi con il marito Lorenzo e la figlia, i tour del cantante e chicche dalla sua carriera artistica, insieme a momenti di vita più intima e famigliare.

La figlia Teresa e la lotta al tumore

Innamoratissimi da oltre due decenni, Francesca e Lorenzo sono uniti anche dall'amore per la figlia Teresa Cherubini, giovane e talentuosa disegnatrice che ha passato un periodo molto difficile e delicato. Il 13 gennaio 2021 la ragazza ha annunciato di essere guarita dal cancro: a luglio 2020 le era stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore che colpisce il sistema linfatico e per il quale si è sottoposta a un'operazione e a diversi cicli di chemioterapia. Di lei, ha scritto mamma Francesca: "Per un genitore è una prova crudele, ma se ancora una volta la fortuna ti è amica e ti regala una figlia come Teresa non puoi che uscirne riempito invece che svuotato. Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario".