Ha fatto il giro del web la notizia che coinvolge Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti che, appena 22enne, ha spiegato di aver vinto la battaglia contro un tumore che le era stato diagnosticato nel luglio 2020. Con l'annuncio della guarigione, la ragazza ha rotto il silenzio mantenuto per diversi mesi e anche il padre Lorenzo ha potuto condividere la propria gioia sui social. Queste sono invece le parole della mamma della ragazza, Francesca Valiani:

Quando l’impensabile ti arriva addosso senti che non sarai in grado di affrontarlo, che vincerà lui, ma se la fortuna ti mette accanto medici ed infermiere straordinari che ti spingono a credere che invece no, lui non vincerà affatto, inizi a crederci e guardare solo l’obiettivo, la fine. “Oggi è dura ma finirà, non è per sempre”. Ieri è stato quel giorno, quel giorno in cui tutto doveva finire e così è stato, non si può descrivere la felicità.

Il grazie di Francesca ai medici

Su Instagram, la Valiani loda l'immensa forza di Teresa nell'affrontare il linfoma di Hodgkin, con un'operazione e sei cicli di chemioterapia: "Per un genitore è una prova crudele, ma se ancora una volta la fortuna ti è amica e ti regala una figlia come Teresa non puoi che uscirne riempito invece che svuotato. Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario". Quindi, il grazie ai medici e a tutti coloro che erano al corrente della malattia ma non hanno mantenuto la privacy della famiglia Cherubini.

Vorrei ringraziare le nostre famiglie, i nostri amici, chi sapeva e si è mosso con rispetto e discrezione. Vorrei ringraziare il prof Paolo Veronesi che non ci ha mai fatto mancare il suo affetto e la sua professionalità, il prof. Corrado Tarella, la favolosa dottoressa Anna Vanazzi, Alice e Lucia, due veri angeli custodi, e poi tutti, tutti, gli operatori dell'Istituto Europeo Di Oncologia. Il mio pensiero va a chi ancora combatte contro malattie che ti stravolgono la vita, a chi studia queste malattie, a chi, ad un certo punto si troverà ad avere a che fare con una malattia che fa paura. Quanta vita troviamo quando la vita si trova in pericolo.

Chi è Francesca Valiani

Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti e Francesca Valiani sono diventati genitori il 13 dicembre 1998. In occasione della nascita, il cantante scrisse per la loro bambina la canzone "Per te". Oggi Teresa Cherubini è una disegnatrice e fumettista di riconosciuto talento. Sembra proprio che l'arte sia una dote di famiglia: mamma Francesca, 51 anni, è infatti una fotografa e ha anche pubblicato un libro di scatti dedicati al marito. Ha conosciuto Lorenzo quando erano molto giovani grazie alla sorella di lei, Anna. Dopo tanti anni di convivenza, si sono sposati il 6 settembre 2008 nella chiesa di Santa Maria Nuova a Cortona, la città in provincia di Arezzo dove tuttora vivono. Quello stesso anno, Jovanotti le ha dedicato la canzone "A te".